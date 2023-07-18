急症科醫生出書 集醫者父親角度談「湊女經」

出書靈感源自女兒發問

望助新手爸媽育兒路互勉

鍾浩然育有兩名就讀小學的女兒，他稱自從為人父親，一直想出書記錄與女兒的相處點滴，但苦無切入點。直到一次女兒「打爛沙盆」追問防潮珠能否吃進肚子、吃了又有什麼後果，才啓發他撰寫一本結合自身經歷及兒童相關的醫學知識書籍。

自從女兒出生，鍾遇上帶小朋友看診的父母時，感覺雙方更有共鳴，跟對方分享作為家長的經驗和難處，對方亦會更信任醫生的說法。鍾分享長女一歲多時，曾連續6日發高燒，每天徘徊39℃上落，情况時好時壞，但除了發燒並無其他病徵。他一直觀察女兒情况，直到第六天仍未退燒，才決定帶女兒去醫院檢查。檢查後得知女兒只是患乙型流感，會自然痊癒，他立即放下心頭大石，翌日女兒亦已退燒。他說發燒與咳嗽、流鼻水一樣，只是病徵，找出背後患上什麼病才是重點。他希望透過自身經歷及兒童相關的醫學知識能幫助一衆新手爸媽，在育兒路上互相勉勵。

「子女最親密的老師」

以愛與陪伴共建親子回憶

英國育嬰網站Bounty曾訪問逾2000個家庭，發現育有兩名女兒的家庭最幸福。鍾亦同意此說法。作為醫院醫生，鍾要輪班工作，父女相處時間少，每次有機會，鍾會安排親子活動，例如帶女兒行山、游泳、划獨木舟、去主題樂園等。他認為家長放假不應只做自己想做的事，要把握機會與子女相處創造回憶。他相信父母是小朋友最親密的老師，父母的態度會影響子女成長，若子女在充滿愛的環境下長大，會少很多擔心、焦慮；反之若經常「家嘈屋閉」，小朋友長大後可能會用同樣方法對待別人。他說跟妻子約法三章，即使有爭執亦不能在女兒面前表現。

明報記者 楊佩珊

（香港書展）