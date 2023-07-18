提草案3議員與校董網上交流 倡大削中大校董 議員續3席惹質疑

張宇人稱議員增至90 3席合適

由3名議員提出的改組草案，在未經校董會正式審議的情况況下，上月交立法會首讀，並交付法案委員會。《2023年香港中文大學（修訂）條例草案》委員會本周五（21日）將召開首次會議，中大校董會原定昨日召開特別會議，惟受風暴影響改為網上交流會。有份提案的鄧家彪稱，大多校董會成員均有出席，其間有10多名校董表達意見，惟是次非正式會議，「好難作一個結論」。另有份提案的劉國勳稱，因信號不好，自己沒全程參與會議；張宇人則由助理代覆「不作回應」。

據悉，網上交流會上有校董質疑，方案要求削減三分之一校董席位，卻保留議員代表3席，倡減至一或兩席。張宇人等在會上解釋，有立法會議員甚至要求增加至5名議員校董，並認為隨着立法會議員增至90人，維持3名議員校董合適。

張被指關鍵議題寸步不讓

至於聘任校長門檻，據知張宇人等回應稱參考了科大等門檻。據悉，張宇人會上說「係可以傾嘅」、「政治係妥協的藝術」，但有與會者認為在關鍵議題如議員校董等門檻上，張宇人等寸步不讓。消息人士稱，由於昨早交流會並非正式會議，校董會只能盡早安排再開會，惟受制會議常規等，「合理相信」無法趕及在立法會法案委員會周五開會前召開。

改組草案建議將校董會人數由現時55大減至34，校外與校內校董比例由約1：1改為約2.1：1，校長及常務副校長須經校董會四分之三成員支持方可聘任。此外，條例亦設「過渡條文」，規定立法會通過草案至條例生效期間，9類校董須停止出任大學校董，包括副校長、書院院長及學院院長等；而由監督（即行政長官）委任的6人，以及立法會議員互選產生的3人，則可於過渡期內繼續出任校董。