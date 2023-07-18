灣區手記：改名 ／文：尚東美

「太多同名，而且現在的名字對我不太友好。」L說，她查過原本的名字在內地有幾萬人同名，她從事法律工作，見過不下10個與自己同名的客戶。令她印象最深的，是有一次過關時被帶走問話。想到自己可能與通緝犯叫一樣名字，L下定決心改名。她的母親特意找了個算命師傅，「我一報姓名，師傅就問我媽媽是不是2020年動過一次大手術？」最後，算命師傅給她起的新名字叫「芷寧」，索價1000多元人民幣。

記者想起每年廣東都會公布「新生兒十大姓名」，子、梓、芷多年來常佔一席，「芷寧」的重名機率可能不輸她的舊名字。L卻十分堅持，認為怎麼都比原來的好，而且算命師傅「肯定批過時辰八字」。「那這個新名字有什麼好？」記者問L。不料她答：「不知道有什麼好，師傅都沒解釋。」按她支付的價位，師傅既不說新名字有什麼好，也不說舊名字有什麼不好，只是起了幾個給她選擇。L又說，如果請師傅取一個很好的名字，可能要過萬元，這又太貴了。

前幾天，L在朋友圈曬出新身分證，看來手續已辦妥。記者突然想，那些「子梓芷」的重複姓名，會不會就是算命師傅「批發」出來的呢？

文：尚東美