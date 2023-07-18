大灣區GBA新聞：穗首5月增2.6萬輛 平均訂單減近一成 網約車疫後趨飽和 司機嘆「難做」

明報記者 司徒聰穎

平台增多 紛打價格戰

「以前高峰時段一小時收入有六七十元（人民幣，下同），現在可能50都沒有。」做了10年網約車的廣州本地司機嚴先生感嘆說，今年以來網約車司機不斷增加，加上平台太多，競爭激烈，彼此都在打價格戰，「做一單經濟型快車（較低車費級別），一公里掙兩塊錢都不到」。近兩年家庭壓力小，他只挑交通高峰時段接單，且只做定價較高級別的單，因客戶多數是企業職員，「加班的話公司會給報銷車費，貴一點也無所謂」，雖然如此，這幾個月也感到競爭大了很多，流水帳減少，「今年我覺得太難做了」。

據廣州市交通運輸局數據，過去兩年網約車平台和司機均大幅增加。截至今年5月，全市網約車平台共108家，對比2021年同期的69家增加近57%；網約車和司機數量也從2021年5月時約11.15萬輛及13.65萬人，增至今年5月約18.15萬輛及23.73萬人（見表2），增幅約63%及74%。

再者，今年首5個月，新增網約車（包括非活躍）已有2.6萬輛，新增司機（包括非活躍）也有2.5萬人，尤其4月及5月，單月新增司機數量分別超過8000及9000，高於之前3個月水平。新入行者眾，僧多粥少問題日趨嚴重，5月日均訂單為14.15單，接近4月的年內最低水平，日均營運里程則是年內最低，而日均收入雖較4月的323.24元回升至355.42元，但未及年初400元以上水平（見表1）。

單量減少，司機還要面對平台拆帳。來自梅州的網約車司機魏先生說接一單生意，平台抽佣約13%，「這算好了，有的平台抽20%」。魏去年10月因生意失敗而轉行做網約車司機，為增加收入，經常來回切換多個網約車平台，每天早上6時多出門，晚上7時才回家，如此才能接十幾二十單。他說目前每個月收入1.3萬元左右，對於網約車飽和情况，他說最近遇到較多外地司機，「有江西的、安徽的，還有黑龍江」。

市政協倡控制網約車證件發放

對於網約車飽和問題，廣州市政協委員歐陽智鴻表示，「廣州應提前預判，適當時候控制網約車駕駛證和運輸證的發放。」他說，隨着技術不斷進步和市場不斷擴大，網約車已成為龐大產業，每年都會有大量人員湧入，如果不加限制，市場只會進一步陷入「過度飽和」。

深圳情况也相近，據深圳市交通運輸局公布的今年首季預約車營運數據，首季新核發駕駛員證6751張，有營運紀錄的網約車約9.1萬輛，其中近六成（5.4萬輛）日均接不足10張單，而去年下半年，有營運紀錄的網約車才5.6萬輛，日均接不足10張單的僅2.2萬輛。當局表示，行業運力與需求已趨飽和，提醒有意入行的司機要充分考慮實際收入，理性決定。