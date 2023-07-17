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港聞

港聞一

著書回望文革八九民運 「文學大功用就是記憶」

【明報專訊】周蜜蜜的創作不限於兒童文學，亦遍及小說、散文集、電視劇及電台廣播劇。今年初她出版回憶錄《亂世孤魂》，內容觸及內地文革等經歷。話題轉到創作自由和如何拿揑「敏感議題」界線，周認為本港仍有創作空間，尤其兒童文學；即使本港近年經歷社運和新冠疫情，她說：「最壞的時候都會有希望，都要看到希望」、「若有堅信正確的信念，雖然有很多暗黑的事情，始終都會有光明」。至於部分青年因社會失望而離港，她寄語青年最重要培養個人思考，「保持想像力和創作力，才能令世界有更多色彩及動力，而非完全停止」。

《亂世孤魂》講述周蜜蜜在文革時期上山下鄉、1979年婚後移居香港，以及八九民運時丈夫羅海星因協助營救民運人士涉嫌「窩藏反革命分子」被判囚5年、獲英方介入提早假釋等經歷。周蜜蜜自言，人生到了「古來稀」階段，適逢疫情而反思和回憶，記錄自己在遠去的年代所發生的事，「文學大功用就是記憶」。

信港仍有創作空間

「最壞時候都有希望」

周母黃慶雲亦是兒童文學作家，20歲時因戰亂從中山轉到香港大學讀書。當時香港小童群益會剛成立，周母每周為會方招收的「街童」講故事，故事不夠便自己創作。

進步教育出版社創辦人曾昭森1941年創辦本港首本兒童刊物《新兒童》，邀周母任主編，「雲姊姊」除了負責創作故事，亦要製作兒童遊戲及回覆讀者來函。周蜜蜜透露，當年讀者包括填詞人兼作曲家黃霑、女作家林燕妮及畫家江啟明等。

一代鼓勵一代 感激何紫成伯樂

1979年隨夫移港的周蜜蜜，最初任電視節目編劇，後來之所以成為兒童文學作家，不得不提已故作家何紫。本是《新兒童》「忠粉」的何紫早年在周母鼓勵下出版兒童作品，1981年創辦「山邊社」，何紫則鼓勵周蜜蜜業餘寫作。周其後在《文匯報》寫連載故事《神面小公主》，獲何結集出版；另一獲獎長篇作品《兒童院的孩子》，亦在1991年由何提名參與首屆香港中文文學雙年獎，結果獲獎，惟何在揭盅前已因癌離世。

周蜜蜜稱感激何紫，「原沒打算一直創作兒童文學，是他令我堅持走這條路」。

（香港書展系列˙一）

相關字詞﹕香港書展2023 兒童文學 周蜜蜜

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