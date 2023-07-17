明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

「放飛」兒童想像力不愛「大路」 教有淚勿強忍

【明報專訊】「若完全缺乏想像力和想像空間，世界會停止。沒有想像力就沒有創意，科學和文明不再發展，世界就會停頓。」周蜜蜜認為兒童文學的雛形是童話，童話世界無所不有，可以飛天遁地、天馬行空，最大功用是激發兒童想像力。她在上月出版的童話繪本《尋找藍天：周蜜蜜給孩子的故事》（圖）序言提到，有幸受母親自小薰陶，在各個國度的童話故事不分時空界限「放飛」；數十年後當上母親，她現時期望所有母親和孩子與自己子女一樣，擁有這「美好而幸福的感覺」。

童話天馬行空 「兒童文學雛形」

「熱愛童話，相信童話，創造童話」，由青年兒童閱讀風氣談到兒童文學寫作，周蜜蜜受訪期間不時輕撫其童話繪本新作。她認為寫作要因應兒童的認知和理解力，亦要掌握讀者心理，「兒童如何思考，邏輯思維是怎樣」。新作故事之一〈如果林的秘密〉的主角，便是反映兒童經常問「如果」的個性。她鼓勵兒童將幻想變成真正的「成果」，家長則要理解孩子天生擁有幻想力，加以循循善誘。

主角代入兒童 常問「如果」

至於如何吸引兒童投入文字世界，周蜜蜜認為作家要表達個人積累的經驗和感覺，但兒童欠耐性，寫得有趣味就要花點工夫，否則無法吸引閱讀和思考。她又說自己傾向逆向思維，不愛「大路」想法，例如其新作另一故事〈石頭淚〉的主角，從小聽從父母教導要勇敢，長大成為搏擊拳手，訓練同樣要忍痛，卻因此變得硬心腸，目睹長者跌倒亦不為所動，女友因此離他而去；他某次比賽重傷後全身發硬，卧病在牀之際聽到女友歌聲不禁流出石頭淚，心腸不再堅硬。她說，家長通常會叫孩子不要哭，她就藉故事鼓勵兒童學懂抒發感受，不要死忍、充當英雄，笑言「有失戀人士稱有同感，閱畢後不禁流淚」。

AI行文「規範」 失閱讀樂趣

活到老，學到老。周蜜蜜指人工智能是新課題，有嘗試「玩吓」，包括要求協助撰寫歌頌春天的文章及創作關於環保的故事，最終發現用數據書寫的作品「很規範」，並非心中期望的文章，有別於數學及科學只有一個答案。周說，教師制訂作文題目，每個人思維有異，想像力不同，「100個小朋友有100篇不同的作品」，正是閱讀寫作「好玩」之處。

（香港書展系列˙一）

相關字詞﹕香港書展2023 兒童文學 周蜜蜜

上 / 下一篇新聞

周蜜蜜：最危險是兒童不喜歡文字 昔「禁書」經歷開童書創作路 今籲港重視兒童文學
周蜜蜜：最危險是兒童不喜歡文字 昔「禁書」經歷開童書創作路 今籲港重視兒童文學
著書回望文革八九民運 「文學大功用就是記憶」
著書回望文革八九民運 「文學大功用就是記憶」
今屆書展聚焦兒童文學 9年度作家兩已故
今屆書展聚焦兒童文學 9年度作家兩已故
月內第三宗 旺角舊樓又墜石屎 最大4乘4厘米 兩車損毁
月內第三宗 旺角舊樓又墜石屎 最大4乘4厘米 兩車損毁
百萬人八達通消費不足 市民領消費券無果怨資訊不通
百萬人八達通消費不足 市民領消費券無果怨資訊不通
模型店指無助銷情 酒樓料因打風多留市區消費
模型店指無助銷情 酒樓料因打風多留市區消費
馬季3號波下煞科 全季投注新高
馬季3號波下煞科 全季投注新高
空運壓縮機藏逾8400萬元冰毒 海關拘3男
空運壓縮機藏逾8400萬元冰毒 海關拘3男
「慢病共治」篩查一次 一日生活開支 基層婆婆抱恙少求診 「120元非小數目」
「慢病共治」篩查一次 一日生活開支 基層婆婆抱恙少求診 「120元非小數目」
指中介費平均超收兩萬 外傭工會：勞處幫唔到手
指中介費平均超收兩萬 外傭工會：勞處幫唔到手
癌癒不屬SEN 後遺纏上學難 家長嘆校方缺處理經驗 「自己行多步」助子
癌癒不屬SEN 後遺纏上學難 家長嘆校方缺處理經驗 「自己行多步」助子
康復童2200學生大合唱 錄MV打氣
康復童2200學生大合唱 錄MV打氣
凌嘉勤談北都：建港深雙城關係 港官應突破思維
凌嘉勤談北都：建港深雙城關係 港官應突破思維
大灣區GBA專題：拍片分享在地「生活攻略」 盼縮港人資訊鴻溝 講食講住度身睇樓 中山經紀軟銷吸友
大灣區GBA專題：拍片分享在地「生活攻略」 盼縮港人資訊鴻溝 講食講住度身睇樓 中山經紀軟銷吸友
大灣區GBA專題：中山受惠港車北上 料港人置業思路變
大灣區GBA專題：中山受惠港車北上 料港人置業思路變
大灣區GBA專題：置業顧問：內地樓自住可以投資勿沾
大灣區GBA專題：置業顧問：內地樓自住可以投資勿沾
功能衣+互動遊戲 改善脊柱側彎
功能衣+互動遊戲 改善脊柱側彎
脊柱側彎發病率 介乎3%至5%
脊柱側彎發病率 介乎3%至5%
【Emily】9‧1收地在即 哥球會續宣傳保育 粉嶺「舊場」6個周日下午開放
【Emily】9‧1收地在即 哥球會續宣傳保育 粉嶺「舊場」6個周日下午開放
【Emily】走訪福州三坊七巷 議員倡港借鏡保育
【Emily】走訪福州三坊七巷 議員倡港借鏡保育
【Emily】新一輪水上音樂會 今早10時起撳飛
【Emily】新一輪水上音樂會 今早10時起撳飛
【Emily】唔怕郵局關 23自助投寄機覆蓋18區
【Emily】唔怕郵局關 23自助投寄機覆蓋18區
【Emily】梁劉柔芬新書談及青年移民潮
【Emily】梁劉柔芬新書談及青年移民潮
【Emily】老翁出院去沙灘 謝職員拯溺之恩
【Emily】老翁出院去沙灘 謝職員拯溺之恩