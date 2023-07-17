「放飛」兒童想像力不愛「大路」 教有淚勿強忍

童話天馬行空 「兒童文學雛形」

「熱愛童話，相信童話，創造童話」，由青年兒童閱讀風氣談到兒童文學寫作，周蜜蜜受訪期間不時輕撫其童話繪本新作。她認為寫作要因應兒童的認知和理解力，亦要掌握讀者心理，「兒童如何思考，邏輯思維是怎樣」。新作故事之一〈如果林的秘密〉的主角，便是反映兒童經常問「如果」的個性。她鼓勵兒童將幻想變成真正的「成果」，家長則要理解孩子天生擁有幻想力，加以循循善誘。

主角代入兒童 常問「如果」

至於如何吸引兒童投入文字世界，周蜜蜜認為作家要表達個人積累的經驗和感覺，但兒童欠耐性，寫得有趣味就要花點工夫，否則無法吸引閱讀和思考。她又說自己傾向逆向思維，不愛「大路」想法，例如其新作另一故事〈石頭淚〉的主角，從小聽從父母教導要勇敢，長大成為搏擊拳手，訓練同樣要忍痛，卻因此變得硬心腸，目睹長者跌倒亦不為所動，女友因此離他而去；他某次比賽重傷後全身發硬，卧病在牀之際聽到女友歌聲不禁流出石頭淚，心腸不再堅硬。她說，家長通常會叫孩子不要哭，她就藉故事鼓勵兒童學懂抒發感受，不要死忍、充當英雄，笑言「有失戀人士稱有同感，閱畢後不禁流淚」。

AI行文「規範」 失閱讀樂趣

活到老，學到老。周蜜蜜指人工智能是新課題，有嘗試「玩吓」，包括要求協助撰寫歌頌春天的文章及創作關於環保的故事，最終發現用數據書寫的作品「很規範」，並非心中期望的文章，有別於數學及科學只有一個答案。周說，教師制訂作文題目，每個人思維有異，想像力不同，「100個小朋友有100篇不同的作品」，正是閱讀寫作「好玩」之處。

（香港書展系列˙一）