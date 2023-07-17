周蜜蜜：最危險是兒童不喜歡文字 昔「禁書」經歷開童書創作路 今籲港重視兒童文學

明報記者 施晉宇

「閱讀是人類的第一能力」，周蜜蜜認為，現今社會多以圖像和數據取代文字，惟實際表達意思及發揮想像仍需要文字。她走入校園教導學生創作時，會鼓勵學生思考閱讀與看電影的分別，看完原著再看電影的學生，都不再只滿足於電影呈現的既定影像。以經典兒童文學《哈利波特》為例，學生認為哈利波特不再局限於男星丹尼爾．域卡夫的固定印象，可以是很多不同形象，甚至認為自己就是哈利波特。

文字載想像 「屏幕」難取代

周蜜蜜又以《木蘭辭》代父從軍的民間故事為例，這個故事僅僅由數頁詩歌流傳至今，卻透過不同的導演想像「再創作」，包括本港導演馬楚成的作品、迪士尼公司製作的動畫等。周強調，「文字提供再創作及發揮空間，並非電子媒體所能取代」，而「最大危險是兒童不喜歡文字」。

憶文革弟偷讀伊索寓言被罰

籲青年珍惜閱讀機會

童年經歷讓周蜜蜜更明白閱讀的重要。父親周鋼鳴和母親黃慶雲都是作家，故她自幼家中藏書豐富，但文革時藏書全被「封起咗，唔畀掂」，她記得弟弟周樂樂因偷讀《伊索寓言》，被人告發至雙親工作的幹校，結果弟弟被當成罪犯般懲罰。

周蜜蜜受文革經歷影響，創作出首篇童話〈一本書的遭遇〉，講述擁有眾多讀者的書被囚禁在書櫃，幾經波折才獲解禁並與讀者重逢。因此，她期望時下青年珍惜閱讀的機會。

面對新一代欠缺閱讀風氣，周蜜蜜認為政府及相關持份者在推動閱讀扮演重要角色。昔日著名兒童刊物《兒童樂園》、《木棉樹》等相繼停刊，她有感在港創作兒童文學未獲重視，作家很少、無渠道發表，連出版作品都相當困難，故認為今年書展以「兒童及青少年文學」為題屬「破天荒」，而重點推廣的9名作家中，部分亦已離世。

港童書作家少出版難

嘆出版社關注未及穗

周提到，廣州一間出版社今年將會出版作品選，在每個大灣區城市各邀請一名兒童文學作家參與，她作為本港代表，將出版以人工智能為題的科幻小說，反問「別人想到大灣區兒童文學系列，為何香港無出版社統籌？」

倡效深圳設專門圖書館

周蜜蜜建議政府多支持兒童文學發展，例如亞洲兒童文學大會先後在內地及日韓等地舉辦，但本港則未曾投入資源舉辦。她又認為深圳營造兒童閱讀氛圍的做法值得仿效，例如設立專門的少年兒童圖書館、舉辦「圖書館之夜」及發起「閱芽計劃」。

翻查資料，深圳少年兒童圖書館已經舉辦10屆「圖書館之夜」，今年4月有120個家庭獲邀參與，父母會與子女在館內搭起帳篷親子閱讀，或參與分組閱讀活動及作家講座。

至於由深圳市閱讀聯合會等組織發起的「閱芽計劃」，據內媒「澎湃新聞」報道，自2016年至去年，該計劃已經向內地多個城市的0至6歲兒童的家庭免費發放約20萬份「閱芽包」，當中包括童書、家庭指導手冊及閱讀工具，以培養孩子終身閱讀基礎。

（香港書展系列˙一）

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