凌嘉勤談北都：建港深雙城關係 港官應突破思維

凌嘉勤於會上分享時形容，北都的發展較當年機場發展更複雜。他指出，新界北部已建成3個新市鎮，人口有100萬，但未有其他都會級公共設施，今次是新界北部首次被賦予維港兩岸傳統城市核心同等的地位和重要性，北都可不再被視為數個新市鎮及多條鄉村組成的邊陲之地，能調整以往公共資源分配不公平的情况。

他又認為，《北部都會區發展策略》是港府首次承認香港與深圳密不可分的「雙城」關係策略文件。他補充，此可提醒香港官員突破思維，項目定位在跨空間框架，探索港深合作的可能及效應。

翻查資料，特首李家超曾在《施政報告》提及，政府會全力推進北都建設，利用北都的邊境優勢，促進口岸地區的綜合發展，包括全速造地建屋，目標5年內啟動全部收地程序，10年內完成平整新土地和建成新增單位各四成。同時，政府已分別成立「北部都會區督導委員會」及「北部都會區諮詢委員會」。