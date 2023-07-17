明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

凌嘉勤談北都：建港深雙城關係 港官應突破思維

【明報專訊】港府致力發展北部都會區，政治組織「香港新方向」上周六邀請規劃署前署長、前港深合作策略規劃顧問凌嘉勤，分享北部都會區和交椅州人工島的發展機遇、以及國家區域發展戰略對香港未來發展的影響和機遇。凌嘉勤表示，北都可徹底改變香港固有的「重南輕北」發展格局，同時建立密不可分的港深「雙城」關係。

凌嘉勤於會上分享時形容，北都的發展較當年機場發展更複雜。他指出，新界北部已建成3個新市鎮，人口有100萬，但未有其他都會級公共設施，今次是新界北部首次被賦予維港兩岸傳統城市核心同等的地位和重要性，北都可不再被視為數個新市鎮及多條鄉村組成的邊陲之地，能調整以往公共資源分配不公平的情况。

他又認為，《北部都會區發展策略》是港府首次承認香港與深圳密不可分的「雙城」關係策略文件。他補充，此可提醒香港官員突破思維，項目定位在跨空間框架，探索港深合作的可能及效應。

翻查資料，特首李家超曾在《施政報告》提及，政府會全力推進北都建設，利用北都的邊境優勢，促進口岸地區的綜合發展，包括全速造地建屋，目標5年內啟動全部收地程序，10年內完成平整新土地和建成新增單位各四成。同時，政府已分別成立「北部都會區督導委員會」及「北部都會區諮詢委員會」。

上 / 下一篇新聞

周蜜蜜：最危險是兒童不喜歡文字 昔「禁書」經歷開童書創作路 今籲港重視兒童文學
周蜜蜜：最危險是兒童不喜歡文字 昔「禁書」經歷開童書創作路 今籲港重視兒童文學
「放飛」兒童想像力不愛「大路」 教有淚勿強忍
「放飛」兒童想像力不愛「大路」 教有淚勿強忍
著書回望文革八九民運 「文學大功用就是記憶」
著書回望文革八九民運 「文學大功用就是記憶」
今屆書展聚焦兒童文學 9年度作家兩已故
今屆書展聚焦兒童文學 9年度作家兩已故
月內第三宗 旺角舊樓又墜石屎 最大4乘4厘米 兩車損毁
月內第三宗 旺角舊樓又墜石屎 最大4乘4厘米 兩車損毁
百萬人八達通消費不足 市民領消費券無果怨資訊不通
百萬人八達通消費不足 市民領消費券無果怨資訊不通
模型店指無助銷情 酒樓料因打風多留市區消費
模型店指無助銷情 酒樓料因打風多留市區消費
馬季3號波下煞科 全季投注新高
馬季3號波下煞科 全季投注新高
空運壓縮機藏逾8400萬元冰毒 海關拘3男
空運壓縮機藏逾8400萬元冰毒 海關拘3男
「慢病共治」篩查一次 一日生活開支 基層婆婆抱恙少求診 「120元非小數目」
「慢病共治」篩查一次 一日生活開支 基層婆婆抱恙少求診 「120元非小數目」
指中介費平均超收兩萬 外傭工會：勞處幫唔到手
指中介費平均超收兩萬 外傭工會：勞處幫唔到手
癌癒不屬SEN 後遺纏上學難 家長嘆校方缺處理經驗 「自己行多步」助子
癌癒不屬SEN 後遺纏上學難 家長嘆校方缺處理經驗 「自己行多步」助子
康復童2200學生大合唱 錄MV打氣
康復童2200學生大合唱 錄MV打氣
大灣區GBA專題：拍片分享在地「生活攻略」 盼縮港人資訊鴻溝 講食講住度身睇樓 中山經紀軟銷吸友
大灣區GBA專題：拍片分享在地「生活攻略」 盼縮港人資訊鴻溝 講食講住度身睇樓 中山經紀軟銷吸友
大灣區GBA專題：中山受惠港車北上 料港人置業思路變
大灣區GBA專題：中山受惠港車北上 料港人置業思路變
大灣區GBA專題：置業顧問：內地樓自住可以投資勿沾
大灣區GBA專題：置業顧問：內地樓自住可以投資勿沾
功能衣+互動遊戲 改善脊柱側彎
功能衣+互動遊戲 改善脊柱側彎
脊柱側彎發病率 介乎3%至5%
脊柱側彎發病率 介乎3%至5%
【Emily】9‧1收地在即 哥球會續宣傳保育 粉嶺「舊場」6個周日下午開放
【Emily】9‧1收地在即 哥球會續宣傳保育 粉嶺「舊場」6個周日下午開放
【Emily】走訪福州三坊七巷 議員倡港借鏡保育
【Emily】走訪福州三坊七巷 議員倡港借鏡保育
【Emily】新一輪水上音樂會 今早10時起撳飛
【Emily】新一輪水上音樂會 今早10時起撳飛
【Emily】唔怕郵局關 23自助投寄機覆蓋18區
【Emily】唔怕郵局關 23自助投寄機覆蓋18區
【Emily】梁劉柔芬新書談及青年移民潮
【Emily】梁劉柔芬新書談及青年移民潮
【Emily】老翁出院去沙灘 謝職員拯溺之恩
【Emily】老翁出院去沙灘 謝職員拯溺之恩