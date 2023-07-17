指中介費平均超收兩萬 外傭工會：勞處幫唔到手

工會引述處方：外地簽約未能處理

聯會指出，求助個案中有57宗涉及關中介公司超收中介費，求助外傭平均被超收約19,300元，金額在兩年間增長56%，當中28宗涉及同一間中介公司，該公司更沒收外傭個人證件。聯會理事Ratih稱勞工處「幫唔到手」，有外傭曾向勞工處職業介紹所事務科投訴，皆被駁回或拒絕受理，他們引述處方稱因外傭在來港前與中介公司簽署協議，簽署地不在香港，所以處方未能處理。

僱主逼無償工作4月 警告未起訴

聯會理事Chuni稱曾接獲一名尼泊爾籍外傭被僱主強迫無償工作4個月，每天工作19小時，其間無休息日，又遭受辱罵虐待，包括強迫她剪短頭髮，最終外傭「偷走」求助，向勞工處申訴。聯會指勞工處在5個月後以信件回覆稱，已完成個案調查並諮詢律政司意見，決定向僱主發出警告，未提及會起訴。另有個案涉外傭抹窗墮樓，聯會指即使僱傭合約列明抹窗限制，但外傭普遍不敢拒絕僱主指示。

現時僱傭條例規定外傭在兩年合約期間不能「跳工」轉換僱主，聯會指工人要啞忍、不敢解除合約，要求政府將其廢除。

勞處：絕不姑息剝削 檢控看證據

勞工處稱，高度重視保障在港外傭權益，「絕不姑息任何剝削或虐待外傭的行為」。處方指外傭如受屈應立即向勞工處投訴，執法機關會嚴肅調查及視乎證據提出檢控，僱主如違反僱傭合約訂明的責任，除了可被檢控，亦會被視為不合資格聘用外傭，其外傭簽證的申請會被拒絕。