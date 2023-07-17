馬季3號波下煞科 全季投注新高

【明報專訊】本年度馬季昨在沙田馬場舉行煞科戰，3號風球下無阻馬迷熱情，場內氣氛熾熱，入場人次逾2.2萬。本季賽季創「三高」，馬會表示，昨煞科戰投注額20.65億元，較去年升1.3%，是回歸後最高投注額的煞科日，也是單日投注新高。全季投注額達1411億元，較去年升0.5%，同創新高。馬會行政總裁應家柏稱，在目前經濟環境下，對今季總投注續升感滿意。
煞科投注回歸後最高
另創單日投注新高
近期天氣炎熱，近月更有3賽駒接連死亡，馬會指因應香港夏季天氣愈見炎熱，今季已主動於6及7月推行黃昏賽，保障人馬健康，將視乎各界反應檢討，決定未來安排。
馬會今季共88個賽馬日，包括7個黃昏賽；全季835場香港賽事及299場越洋轉播賽事。昨3號強風信號下，沙田馬場上演11場黃昏賽。頭場賽事下午4時開跑，下午間中有雨，不少馬迷撐傘觀賽。
應家柏指現時經濟環境下，今季本地投注額輕微下跌，自今年4月以來跌勢加劇，是意料之內。馬會透過匯合彩池向全球推廣香港賽事見效，季內匯合彩池投注額上升，彌補本地投注額下跌影響。
為確保香港賽馬保持競爭力及世界級地位，應家柏說，馬會將再投資馬場的資產及提升顧客體驗。
相關字詞﹕馬季煞科