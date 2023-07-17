馬季3號波下煞科 全季投注新高

煞科投注回歸後最高

另創單日投注新高

近期天氣炎熱，近月更有3賽駒接連死亡，馬會指因應香港夏季天氣愈見炎熱，今季已主動於6及7月推行黃昏賽，保障人馬健康，將視乎各界反應檢討，決定未來安排。

馬會今季共88個賽馬日，包括7個黃昏賽；全季835場香港賽事及299場越洋轉播賽事。昨3號強風信號下，沙田馬場上演11場黃昏賽。頭場賽事下午4時開跑，下午間中有雨，不少馬迷撐傘觀賽。

應家柏指現時經濟環境下，今季本地投注額輕微下跌，自今年4月以來跌勢加劇，是意料之內。馬會透過匯合彩池向全球推廣香港賽事見效，季內匯合彩池投注額上升，彌補本地投注額下跌影響。

為確保香港賽馬保持競爭力及世界級地位，應家柏說，馬會將再投資馬場的資產及提升顧客體驗。