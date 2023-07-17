模型店指無助銷情 酒樓料因打風多留市區消費

本報記者昨在旺角一帶觀察商戶營業情况，有連鎖百貨店推出全場九折優惠，只限昨天。鞋店員工李女士表示，昨日大部分光顧的客人都是外傭，本地客較少，認為上期消費券的反應較好。

鞋店稱疫後生意改善 盼續派券

被問到新冠疫情後生意復蘇情况，李女士說有改善，但「同以前邊有得比」，作為零售業希望當局可繼續派發消費券。

專門售賣模型玩具的「現時點」人頭湧湧，亦有不少內地年輕遊客，但場內大多數客人「兩手空空」離開，未見購物。模型店員工梁女士稱，今期消費券對生意沒改善，上一期派發後生意額曾增加近三成，今次與預期相反。她認為是因為派發金額少，以及不少人未能領取，「（客人）唔捨得買，2000蚊好快用晒，飲個茶、去個超市，2000蚊仲可以買到啲咩」。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠稱，除受惠於消費券，市民亦因應日間掛3號風球而留在市區消費，故酒樓生意額較上周日升約15%，但認為受惠於風暴影響的因素較大。對於今期或是最後一次派券，他指作為商戶「有消費券好過冇」，客人會叫更多點心，如政府不再派發，不少長者會感到失望。