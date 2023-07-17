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港聞二

模型店指無助銷情 酒樓料因打風多留市區消費

【明報專訊】第二期消費券額2000元昨日發放，港鐵站內的補貼領取站或各便利都有市民第一時間前來拍卡領取券額。有酒樓負責人透露昨日生意升15%，但認為是市民因應打風而多留在市區消費。有模型店表示今次派發金額少，加上不少人暫未能領取，影響了銷情。

本報記者昨在旺角一帶觀察商戶營業情况，有連鎖百貨店推出全場九折優惠，只限昨天。鞋店員工李女士表示，昨日大部分光顧的客人都是外傭，本地客較少，認為上期消費券的反應較好。

鞋店稱疫後生意改善 盼續派券

被問到新冠疫情後生意復蘇情况，李女士說有改善，但「同以前邊有得比」，作為零售業希望當局可繼續派發消費券。

專門售賣模型玩具的「現時點」人頭湧湧，亦有不少內地年輕遊客，但場內大多數客人「兩手空空」離開，未見購物。模型店員工梁女士稱，今期消費券對生意沒改善，上一期派發後生意額曾增加近三成，今次與預期相反。她認為是因為派發金額少，以及不少人未能領取，「（客人）唔捨得買，2000蚊好快用晒，飲個茶、去個超市，2000蚊仲可以買到啲咩」。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠稱，除受惠於消費券，市民亦因應日間掛3號風球而留在市區消費，故酒樓生意額較上周日升約15%，但認為受惠於風暴影響的因素較大。對於今期或是最後一次派券，他指作為商戶「有消費券好過冇」，客人會叫更多點心，如政府不再派發，不少長者會感到失望。

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