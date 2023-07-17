百萬人八達通消費不足 市民領消費券無果怨資訊不通

政府提醒最遲10月底購物足額

陳茂波昨於網誌說，今期消費券約650萬人受惠，當中22萬人為新合資格人士；13.6萬人更換儲值支付工具收取消費券。他表示，約100萬名透過八達通領取的市民，因在6月30日或之前未全數用於合資格消費，故未能在昨日領取，提醒如能於本月底前達要求，就能於下月16日領取，而秘書處亦已向有關市民發短訊提醒最遲須於10月底滿足消費要求。

據金管局數據，今年首季儲值支付工具交易總額為1385億元，按年升近25%；交易宗數逾18億宗，平均每宗交易金額為77元。當中實體銷售點交易額增逾36%。

夫婦稱沒計劃額外消費

退休的李氏夫婦昨到旺角站拍卡，僅丈夫成功領取。李太說餘額已「用晒」，不知為何領不到，但稱不太擔心，「始終都會畀」，她或會致電消費券辦事處查詢。李先生說會將消費券用在生活品上，沒特別想買的東西，不會有額外消費。對於今期或是最後一次派券，他說「畀到就要，畀唔到咪唔要」，政府決策非市民能左右。

坐輪椅的邵先生拍卡領券不果，他說4月已領3000元，亦知道須在6月30日前「使晒」，故特意消費至負數，以為可「攞足」。記者陪他到八達通查閱機查消費紀錄，顯示餘額為負1.6元，最後消費日是6月21日，在食店花了11元；其手機收到當局7月11日發出短訊，指他未有於6月30日之前消費滿3000元，故未能領券。

不解餘額負數未能領

指熱線無人聽辦事處休息

邵稱，不知道尚欠多少消費額才滿足要求，自己在油麻地站拍卡時發現未能領券，故特意到旺角站再試。他亦曾致電八達通熱線但無人接聽，記者問他會否到始創中心的消費券辦事處查詢，他不滿地說「真係麻鬼煩」，「陳茂波真係……財神爺嚟㗎喎大佬，幾廿萬一個月（薪金）你玩窮人呀？」

記者到始創中心消費券辦事處觀察，發現大門關上，門外告示指星期六日及公眾假期休息；有市民前來了解。據消費券計劃網站資料，市民可透過八達通網站、八達通服務站、客戶服務熱線2969 5588或八達通應用程式查詢合資格消費總額、不合資格消費、尚餘未領取金額及領取的截止日期等紀錄。