月內第三宗 旺角舊樓又墜石屎 最大4乘4厘米 兩車損毁

兩輛黑色私家車分別停泊在通菜街200號對開咪表位及路邊第二排，昨午2時許有石屎從高處墜下擊中兩車，司機發現後報警。警方接報到場封鎖涉事咪表位及部分行車線，兩車頂及車身多處輕微凹陷及刮花，附近地面有10多粒石屎碎片，最大一塊約4乘4厘米。

警員進入大廈了解及視察，惟暫時未有發現石屎剝落位置。事件中沒有人受傷；被擊中輕微損毁的私家車，警方登記資料後離去。

無人傷 未發現剝落位置

損毁車輛停泊的咪表位，上方為通菜街194至202號大安樓，於1964年入伙。根據市區重建局樓宇修復平台資料，大廈單位總數63伙，最近於2019年完成維修工程。屋宇署網頁顯示，大安樓非近期強制驗樓及驗窗計劃目標樓宇，大廈公用部分的強制驗樓通知，遵從日期為2022年5月。

7月2日，旺角道30至36號寶安大廈有一幅長約5米的簷篷連同石屎與支架從16樓外牆墜落在旺角道行人過路處，有駛經車輛的貨斗被擊穿，司機輕傷；同月5日該廈再有批盪剝落，屋宇署不排除相關外牆批盪於簷篷下墜時出現「微裂痕」，其後再受大雨和高溫天氣影響，致兩度塌石屎。