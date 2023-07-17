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【Emily】9‧1收地在即 哥球會續宣傳保育 粉嶺「舊場」6個周日下午開放

【明報專訊】政府將於9月1日收回佔地170公頃粉嶺高球場當中嘅32公頃「舊場」土地，收地在即，反對收地嘅香港哥爾夫球會繼續宣揚保育球場造勢，噚日公布由下周日（23日）起逢星期日下午開放「舊場」1至3號洞畀公眾，話球場會變為歷史生態公園，市民可以喺球場進行唔同活動，並帶埋毛孩入場一齊玩。但球會提醒，唔建議市民入去自行打高球，話場內活動以靜態為主；早上則維持球場嘅功能。

歡迎毛孩 唔建議自行打高球

球會話，今年「七一」回歸日試行嘅「早上高球場下午公園」開放模式，吸引逾萬市民入場參與，運作亦成功，因此決定延續開放安排，球場會喺7月23日至8月31日期間嘅6個星期日，由下晝1點至晚上9點開放舊球場1至3號洞，上午則維持做球場。球會提醒，唔建議市民嚟自行打高球，場內活動以靜態為主，市民可以喺林蔭處處嘅草地上欣賞大自然，以至帶埋毛孩嬉戲。現場有免費泊車位，先到先得。

郭永亮：共融助說好港故

香港哥爾夫球會會長郭永亮透過新聞稿話，舊場可發揮嘅功能非常多元化，包括為熱愛高球者提供一個地標式國際錦標賽場地，也為公眾帶來一個古蹟和生態共融嘅公園。佢話佢哋一直悉心保育球場，所以大量具保育價值嘅動植物可繼續棲息，又話舊場可以採納高球場和歷史生態公園嘅模式共融共存，既可惠及市民，亦有助喺國際舞台上說好香港故事。

相關字詞﹕香港哥爾夫球會 粉嶺高球場

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