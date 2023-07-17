大灣區GBA專題：置業顧問：內地樓自住可以投資勿沾

1990年代起在大灣區置業的陳祖光，常收到身邊不少同事、朋友查詢如何買內地樓，即使他們有上網搜尋，亦未必能完全清楚內地政策，且政策不時會變，不同城市又不一樣，例如已婚港人在中山買樓要出示家庭成員聲明書，到香港民政事務總署辦理即可，但深圳則要求到中港律師行辦公證。

「從睇樓到拿『紅簿』（內地不動產權證書，意即完成所有手續成為業主），至少要上落三四轉，但其實好多可以委託代辦，不用自己走來走去。」眼看朋友就算找自己幫忙做盲公竹，還是要為這些手續程序「上上落落」，陳祖光索性成立匯能中國顧問有限公司，收取相應手續費後，便能名正言順專幫熟人代辦內地樓宇買賣文件。

每逢有人對他說想到內地置業，「我總是先問，你想清楚目標沒有？否則會後悔。」陳祖光自言有點「倒米」，他往往向對方強調「房住不炒是國策」，「如果想投資就不如『死咗條心』，錢放在銀行無咁嬲。千萬不要人買我又買，更加不要覺得抵又買」，但若是退休自住、沒所謂樓價升跌，那就沒問題。

陳祖光解釋，內地樓市下滑確實影響港人購買意欲，但從養老自住考慮，始終居住空間較大、環境好、消費便宜，且廣東省醫療水準逐漸提升，每個地方都有三甲醫院（內地醫院的最高級別），而香港樓價依然高企，養老成本太高，「想買內地樓的階層，通常既不是很富貴，又不是一點錢也沒有。在香港買間150呎單位可能要300萬港元，但在肇慶150萬（人民幣，下同）可能有1200呎」。

一手可直接問發展商折扣 不出聲或變「水魚」

陳祖光提醒，北上置業一定要做足功課，買一手樓最好直接向發展商問有否折扣，若全款不辦按揭能否折上折，「有些折扣你問就有，但如果你不出聲，銷售人員就當你『水魚』，開個高價」。他舉例，有個朋友在珠海斗門買一間130平方米的單位，中介報價170萬，但後來他向發展商詢價，只要130萬。陳強調，「100萬的樓，就算折1%也是1萬，有必要時真的要『扭吓計』，可能慳到幾十萬。」而有些經紀為求成交，特別會搞些手段營造「搶購」氣氛，例如打電話告知「上次看的那間已經被人買了」，這時亦應保持冷靜，一心急就會「中計」。