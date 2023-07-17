明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

大灣區GBA專題：中山受惠港車北上 料港人置業思路變

【明報專訊】「港車北上」7月1日起實施，中山容易置業業務總監楊紫聃認為，這將大大利好中山、珠海樓市，從荃灣駕車一個多小時可達，而且有車一族的置業思路亦可能與之前不同，例如地點鄰近高鐵等公共交通樞紐的重要程度會下降，而且港人北上更方便後，「睇樓團」生存空間必然萎縮。

楊紫聃稱，「港車北上」目前唯一關口設在港珠澳大橋，對中山、珠海可謂得天獨厚。與其他地方相比，中山、珠海限購更鬆，允許外地人買兩個單位，當中珠海樓盤質素更佳，每平方米約3萬元（人民幣，下同），但中山樓盤性價比更高，每平方米約1萬至1.5萬人民幣，意味着一間千餘呎住宅預算約100萬至150萬。他說，在中山內部，深中通道「落腳點」馬鞍島較多深圳人買樓，坦洲則靠珠海人托市，其他地方都有不少香港買家，「早20年就有不少香港人來中山置業，TVB劇集《男親女愛》都有拍中山樓盤，香港人有個認知的『底』。而且很多香港發展商在中山有項目，如麗新、麗豐、新鴻基，所以中山對港人來說是親切的」。

交通樞紐需求降 或選郊區

「顧客可以自己開車上來看，多點了解。」楊認為，有車一族於灣區的置業思路將會不同，視野到另一維度，例如可選擇風景更好、離市區相對遠的樓盤。他還說，現在珠三角交通方便，有車更能體驗到「一小時生活圈」的優越，從中山出發，周末去佛山吃順德菜、去珠海吃海鮮，或是到廣州上下九行街都非常快捷。

容易置業的顧客還有一部分是海外港人，晚年本想回到香港，但香港樓價太貴，而且社會對立氣氛緊張，想求安穩的他們並不喜歡。楊紫聃說，大灣區是一個「不是香港、又接近香港」的地方，生活水平相對內地其他地方高，文化也更接近，「他們一生在外國工作，或者為子女讀書而出去，回國肯定想落葉歸根，沒理由住東北。尤其中山本地講粵語為主，反而去深圳聽到的普通話更多」。

相關字詞﹕中山 置業 大灣區

上 / 下一篇新聞

周蜜蜜：最危險是兒童不喜歡文字 昔「禁書」經歷開童書創作路 今籲港重視兒童文學
周蜜蜜：最危險是兒童不喜歡文字 昔「禁書」經歷開童書創作路 今籲港重視兒童文學
「放飛」兒童想像力不愛「大路」 教有淚勿強忍
「放飛」兒童想像力不愛「大路」 教有淚勿強忍
著書回望文革八九民運 「文學大功用就是記憶」
著書回望文革八九民運 「文學大功用就是記憶」
今屆書展聚焦兒童文學 9年度作家兩已故
今屆書展聚焦兒童文學 9年度作家兩已故
月內第三宗 旺角舊樓又墜石屎 最大4乘4厘米 兩車損毁
月內第三宗 旺角舊樓又墜石屎 最大4乘4厘米 兩車損毁
百萬人八達通消費不足 市民領消費券無果怨資訊不通
百萬人八達通消費不足 市民領消費券無果怨資訊不通
模型店指無助銷情 酒樓料因打風多留市區消費
模型店指無助銷情 酒樓料因打風多留市區消費
馬季3號波下煞科 全季投注新高
馬季3號波下煞科 全季投注新高
空運壓縮機藏逾8400萬元冰毒 海關拘3男
空運壓縮機藏逾8400萬元冰毒 海關拘3男
「慢病共治」篩查一次 一日生活開支 基層婆婆抱恙少求診 「120元非小數目」
「慢病共治」篩查一次 一日生活開支 基層婆婆抱恙少求診 「120元非小數目」
指中介費平均超收兩萬 外傭工會：勞處幫唔到手
指中介費平均超收兩萬 外傭工會：勞處幫唔到手
癌癒不屬SEN 後遺纏上學難 家長嘆校方缺處理經驗 「自己行多步」助子
癌癒不屬SEN 後遺纏上學難 家長嘆校方缺處理經驗 「自己行多步」助子
康復童2200學生大合唱 錄MV打氣
康復童2200學生大合唱 錄MV打氣
凌嘉勤談北都：建港深雙城關係 港官應突破思維
凌嘉勤談北都：建港深雙城關係 港官應突破思維
大灣區GBA專題：拍片分享在地「生活攻略」 盼縮港人資訊鴻溝 講食講住度身睇樓 中山經紀軟銷吸友
大灣區GBA專題：拍片分享在地「生活攻略」 盼縮港人資訊鴻溝 講食講住度身睇樓 中山經紀軟銷吸友
大灣區GBA專題：置業顧問：內地樓自住可以投資勿沾
大灣區GBA專題：置業顧問：內地樓自住可以投資勿沾
功能衣+互動遊戲 改善脊柱側彎
功能衣+互動遊戲 改善脊柱側彎
脊柱側彎發病率 介乎3%至5%
脊柱側彎發病率 介乎3%至5%
【Emily】9‧1收地在即 哥球會續宣傳保育 粉嶺「舊場」6個周日下午開放
【Emily】9‧1收地在即 哥球會續宣傳保育 粉嶺「舊場」6個周日下午開放
【Emily】走訪福州三坊七巷 議員倡港借鏡保育
【Emily】走訪福州三坊七巷 議員倡港借鏡保育
【Emily】新一輪水上音樂會 今早10時起撳飛
【Emily】新一輪水上音樂會 今早10時起撳飛
【Emily】唔怕郵局關 23自助投寄機覆蓋18區
【Emily】唔怕郵局關 23自助投寄機覆蓋18區
【Emily】梁劉柔芬新書談及青年移民潮
【Emily】梁劉柔芬新書談及青年移民潮
【Emily】老翁出院去沙灘 謝職員拯溺之恩
【Emily】老翁出院去沙灘 謝職員拯溺之恩