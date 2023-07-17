大灣區GBA專題：中山受惠港車北上 料港人置業思路變

楊紫聃稱，「港車北上」目前唯一關口設在港珠澳大橋，對中山、珠海可謂得天獨厚。與其他地方相比，中山、珠海限購更鬆，允許外地人買兩個單位，當中珠海樓盤質素更佳，每平方米約3萬元（人民幣，下同），但中山樓盤性價比更高，每平方米約1萬至1.5萬人民幣，意味着一間千餘呎住宅預算約100萬至150萬。他說，在中山內部，深中通道「落腳點」馬鞍島較多深圳人買樓，坦洲則靠珠海人托市，其他地方都有不少香港買家，「早20年就有不少香港人來中山置業，TVB劇集《男親女愛》都有拍中山樓盤，香港人有個認知的『底』。而且很多香港發展商在中山有項目，如麗新、麗豐、新鴻基，所以中山對港人來說是親切的」。

交通樞紐需求降 或選郊區

「顧客可以自己開車上來看，多點了解。」楊認為，有車一族於灣區的置業思路將會不同，視野到另一維度，例如可選擇風景更好、離市區相對遠的樓盤。他還說，現在珠三角交通方便，有車更能體驗到「一小時生活圈」的優越，從中山出發，周末去佛山吃順德菜、去珠海吃海鮮，或是到廣州上下九行街都非常快捷。

容易置業的顧客還有一部分是海外港人，晚年本想回到香港，但香港樓價太貴，而且社會對立氣氛緊張，想求安穩的他們並不喜歡。楊紫聃說，大灣區是一個「不是香港、又接近香港」的地方，生活水平相對內地其他地方高，文化也更接近，「他們一生在外國工作，或者為子女讀書而出去，回國肯定想落葉歸根，沒理由住東北。尤其中山本地講粵語為主，反而去深圳聽到的普通話更多」。