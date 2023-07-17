大灣區GBA專題：拍片分享在地「生活攻略」 盼縮港人資訊鴻溝 講食講住度身睇樓 中山經紀軟銷吸友

明報記者 林迎

「中山有很多地產經紀不是本地人，甚至還有香港人。你叫他介紹樓盤可以，但你問他任何樓盤以外的事，例如怎麼匯錢回來？部分人可能答不到。」楊紫聃與另外兩名合作伙伴陳栩瀚、余文戈是3名土生土長的中山石岐「90後」，前兩人曾於Google廣告公司任職而結識一些地產商、了解樓宇買賣業務運作，5年前3人各自踏入地產行業，加盟過連鎖地產中介，後於2020年合作成立容易置業。

「為何在港買樓毋須睇樓團 內地就要？」

當時正值疫情，港人無法北上，3人最早想搞「視頻睇樓」，後開設YouTube頻道「容易置業|容易工作室」和facebook群組「香港人在中山」，由陳栩瀚負責運營。「我們也沒想到流量和粉絲數升得如此快。」楊紫聃說。後來他們發現，地產商自己會拍片在YouTube介紹樓盤資訊，而港人更不了解的是樓盤以外的東西，故現時他們在網上不會分享太多樓盤內容，更多是五花八門的「攻略」——如何在內地辦按揭、收樓後如何注意裝修陷阱、哪裏的石岐乳鴿最正宗、港人可去哪睇牙、子女可讀什麼學校……又或是找來已在中山置業或裝修的港人現身說法，分享體驗、兩地生活異同，更易共鳴。

楊紫聃強調，現時內地與香港之間的「資訊鴻溝」正是睇樓團氾濫的原因。「為何香港人在香港買樓不用參加睇樓團，在內地買樓就要參加睇樓團？」他的客戶主要是45至60歲，有意在內地置業退休，想改善居住環境，但「他們一過關手機就沒信號，不懂用滴滴叫車，很需要有人幫手」。一些中老年人士不熟網絡，想自己搜尋資料「做功課」也很難，在街頭發現有睇樓團廣告招徠，又見免費就報名參加。若參加的睇樓團是正規有信譽公司舉辦還好，萬一遇上不良商家，買樓不成更隨時受騙受氣，「曾經有一個客反映自己參加過一個惠州睇樓團，團中有一人當場簽約購買，但未購買的其他團友竟被丟下不顧，他們還要自己找車回香港，那些組織者根本不顧他們感受，體驗極差」。

主打「零壓力」 頻道粉絲變客戶

本版6月5日曾報道內地有免費睇樓團以誤導手法向港人推銷商住公寓，楊紫聃分析，有大量以村集體用地蓋起的公寓，發展商知道本地人肯定不會買，就撥出大筆「推廣費」搞睇樓團專攻香港客，「一個團有很多人，肯定就用心理戰術給壓力，你要是不買，就很多人圍着你」。

容易置業正是主打「零壓力睇樓」，「絕不硬銷，完全免費，不買也沒問題」。楊紫聃說，「我們顧客質素很高，很多來聯繫的人已經看了我們頻道半年以上，像是老朋友一樣。」每當在WhatsApp收到顧客信息，他和團隊會先與對方詳細溝通，有什麼要求、是否已有「心水」，「例如有人想要港式生活的，即是樓下要有商場；想要有風景的，可能就要捨棄配套。我們就按他要求篩選出幾個樓盤、定出路線」。

載遊社區設施 「走一趟才能感受多遠」

約定成行當天，他們從港珠澳大橋關口接顧客上車，不僅睇樓，還會帶顧客吃飯、逛街市、飲咖啡，體驗周邊社區生活，「我們還會載他們去醫院，走一趟才真正感受看醫生要行多遠」。楊透露，多數港人到中山睇樓行程是兩日一夜，短至即日來回、長至三日兩夜，亦有人想順便探親訪友、四處旅遊，容易置業甚至可推介酒店、景點，「曾經有一家人，拉上十多個親戚想一起到中山睇樓，我們請發展商贊助了一部大巴帶他們周圍去，同樣也沒有收錢」。

通關後業務飈 笑言無法做「中原」

一旦成交，容易置業便向地產商收取3%佣金。內地與香港全面通關後，其業務量暴增，每月成交約10至20單，加上互聯網上的廣告收入，已完全足夠維持運營。此外，容易置業一年多前增設裝修業務，幫港客物業從設計到施工一條龍服務，市場反應亦不錯。「這樣的模式做不到規模，我們肯定做不成中原地產。」楊紫聃笑稱，「顧客信賴我們，這是我們和同行的最大不同點，那我們就做好自己擅長的事，做精不做多吧。」