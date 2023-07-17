明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

大灣區GBA專題：拍片分享在地「生活攻略」 盼縮港人資訊鴻溝 講食講住度身睇樓 中山經紀軟銷吸友

【明報專訊】「為何香港人在香港買樓不用參加睇樓團，在內地買樓就要參加睇樓團？」開在中山市的容易置業業務總監楊紫聃（粵音擔）如此反問記者。廣告業出身的他深諳兩地「資訊鴻溝」帶來的問題，故不硬銷樓盤，而是另辟蹊徑在YouTube拍片介紹中山生活、美食，並為顧客一對一「私人訂製」睇樓路線，「睇樓團沒可能照顧每個人需要，但我們可以」。

明報記者 林迎

「中山有很多地產經紀不是本地人，甚至還有香港人。你叫他介紹樓盤可以，但你問他任何樓盤以外的事，例如怎麼匯錢回來？部分人可能答不到。」楊紫聃與另外兩名合作伙伴陳栩瀚、余文戈是3名土生土長的中山石岐「90後」，前兩人曾於Google廣告公司任職而結識一些地產商、了解樓宇買賣業務運作，5年前3人各自踏入地產行業，加盟過連鎖地產中介，後於2020年合作成立容易置業。

「為何在港買樓毋須睇樓團 內地就要？」

當時正值疫情，港人無法北上，3人最早想搞「視頻睇樓」，後開設YouTube頻道「容易置業|容易工作室」和facebook群組「香港人在中山」，由陳栩瀚負責運營。「我們也沒想到流量和粉絲數升得如此快。」楊紫聃說。後來他們發現，地產商自己會拍片在YouTube介紹樓盤資訊，而港人更不了解的是樓盤以外的東西，故現時他們在網上不會分享太多樓盤內容，更多是五花八門的「攻略」——如何在內地辦按揭、收樓後如何注意裝修陷阱、哪裏的石岐乳鴿最正宗、港人可去哪睇牙、子女可讀什麼學校……又或是找來已在中山置業或裝修的港人現身說法，分享體驗、兩地生活異同，更易共鳴。

楊紫聃強調，現時內地與香港之間的「資訊鴻溝」正是睇樓團氾濫的原因。「為何香港人在香港買樓不用參加睇樓團，在內地買樓就要參加睇樓團？」他的客戶主要是45至60歲，有意在內地置業退休，想改善居住環境，但「他們一過關手機就沒信號，不懂用滴滴叫車，很需要有人幫手」。一些中老年人士不熟網絡，想自己搜尋資料「做功課」也很難，在街頭發現有睇樓團廣告招徠，又見免費就報名參加。若參加的睇樓團是正規有信譽公司舉辦還好，萬一遇上不良商家，買樓不成更隨時受騙受氣，「曾經有一個客反映自己參加過一個惠州睇樓團，團中有一人當場簽約購買，但未購買的其他團友竟被丟下不顧，他們還要自己找車回香港，那些組織者根本不顧他們感受，體驗極差」。

主打「零壓力」 頻道粉絲變客戶

本版6月5日曾報道內地有免費睇樓團以誤導手法向港人推銷商住公寓，楊紫聃分析，有大量以村集體用地蓋起的公寓，發展商知道本地人肯定不會買，就撥出大筆「推廣費」搞睇樓團專攻香港客，「一個團有很多人，肯定就用心理戰術給壓力，你要是不買，就很多人圍着你」。

容易置業正是主打「零壓力睇樓」，「絕不硬銷，完全免費，不買也沒問題」。楊紫聃說，「我們顧客質素很高，很多來聯繫的人已經看了我們頻道半年以上，像是老朋友一樣。」每當在WhatsApp收到顧客信息，他和團隊會先與對方詳細溝通，有什麼要求、是否已有「心水」，「例如有人想要港式生活的，即是樓下要有商場；想要有風景的，可能就要捨棄配套。我們就按他要求篩選出幾個樓盤、定出路線」。

載遊社區設施 「走一趟才能感受多遠」

約定成行當天，他們從港珠澳大橋關口接顧客上車，不僅睇樓，還會帶顧客吃飯、逛街市、飲咖啡，體驗周邊社區生活，「我們還會載他們去醫院，走一趟才真正感受看醫生要行多遠」。楊透露，多數港人到中山睇樓行程是兩日一夜，短至即日來回、長至三日兩夜，亦有人想順便探親訪友、四處旅遊，容易置業甚至可推介酒店、景點，「曾經有一家人，拉上十多個親戚想一起到中山睇樓，我們請發展商贊助了一部大巴帶他們周圍去，同樣也沒有收錢」。

通關後業務飈 笑言無法做「中原」

一旦成交，容易置業便向地產商收取3%佣金。內地與香港全面通關後，其業務量暴增，每月成交約10至20單，加上互聯網上的廣告收入，已完全足夠維持運營。此外，容易置業一年多前增設裝修業務，幫港客物業從設計到施工一條龍服務，市場反應亦不錯。「這樣的模式做不到規模，我們肯定做不成中原地產。」楊紫聃笑稱，「顧客信賴我們，這是我們和同行的最大不同點，那我們就做好自己擅長的事，做精不做多吧。」

相關字詞﹕中山 睇樓 大灣區

上 / 下一篇新聞

周蜜蜜：最危險是兒童不喜歡文字 昔「禁書」經歷開童書創作路 今籲港重視兒童文學
周蜜蜜：最危險是兒童不喜歡文字 昔「禁書」經歷開童書創作路 今籲港重視兒童文學
「放飛」兒童想像力不愛「大路」 教有淚勿強忍
「放飛」兒童想像力不愛「大路」 教有淚勿強忍
著書回望文革八九民運 「文學大功用就是記憶」
著書回望文革八九民運 「文學大功用就是記憶」
今屆書展聚焦兒童文學 9年度作家兩已故
今屆書展聚焦兒童文學 9年度作家兩已故
月內第三宗 旺角舊樓又墜石屎 最大4乘4厘米 兩車損毁
月內第三宗 旺角舊樓又墜石屎 最大4乘4厘米 兩車損毁
百萬人八達通消費不足 市民領消費券無果怨資訊不通
百萬人八達通消費不足 市民領消費券無果怨資訊不通
模型店指無助銷情 酒樓料因打風多留市區消費
模型店指無助銷情 酒樓料因打風多留市區消費
馬季3號波下煞科 全季投注新高
馬季3號波下煞科 全季投注新高
空運壓縮機藏逾8400萬元冰毒 海關拘3男
空運壓縮機藏逾8400萬元冰毒 海關拘3男
「慢病共治」篩查一次 一日生活開支 基層婆婆抱恙少求診 「120元非小數目」
「慢病共治」篩查一次 一日生活開支 基層婆婆抱恙少求診 「120元非小數目」
指中介費平均超收兩萬 外傭工會：勞處幫唔到手
指中介費平均超收兩萬 外傭工會：勞處幫唔到手
癌癒不屬SEN 後遺纏上學難 家長嘆校方缺處理經驗 「自己行多步」助子
癌癒不屬SEN 後遺纏上學難 家長嘆校方缺處理經驗 「自己行多步」助子
康復童2200學生大合唱 錄MV打氣
康復童2200學生大合唱 錄MV打氣
凌嘉勤談北都：建港深雙城關係 港官應突破思維
凌嘉勤談北都：建港深雙城關係 港官應突破思維
大灣區GBA專題：中山受惠港車北上 料港人置業思路變
大灣區GBA專題：中山受惠港車北上 料港人置業思路變
大灣區GBA專題：置業顧問：內地樓自住可以投資勿沾
大灣區GBA專題：置業顧問：內地樓自住可以投資勿沾
功能衣+互動遊戲 改善脊柱側彎
功能衣+互動遊戲 改善脊柱側彎
脊柱側彎發病率 介乎3%至5%
脊柱側彎發病率 介乎3%至5%
【Emily】9‧1收地在即 哥球會續宣傳保育 粉嶺「舊場」6個周日下午開放
【Emily】9‧1收地在即 哥球會續宣傳保育 粉嶺「舊場」6個周日下午開放
【Emily】走訪福州三坊七巷 議員倡港借鏡保育
【Emily】走訪福州三坊七巷 議員倡港借鏡保育
【Emily】新一輪水上音樂會 今早10時起撳飛
【Emily】新一輪水上音樂會 今早10時起撳飛
【Emily】唔怕郵局關 23自助投寄機覆蓋18區
【Emily】唔怕郵局關 23自助投寄機覆蓋18區
【Emily】梁劉柔芬新書談及青年移民潮
【Emily】梁劉柔芬新書談及青年移民潮
【Emily】老翁出院去沙灘 謝職員拯溺之恩
【Emily】老翁出院去沙灘 謝職員拯溺之恩