有船家稱3200元包船觀鯨額滿 遊西貢者：不應擾作息

西貢上船者多未擬觀鯨

西貢公眾碼頭的船務檔口大部分只提供來往西貢外島如橋嘴島和香港地質公園的接載服務，沒提供包船。記者昨早致電一船家，獲回覆稱有包船觀鯨服務，每艘船兩小時收3200元，最多載13人；負責人又稱收費與平日「遊船河」無異，沒因觀鯨而加價，昨日名額已滿。另有船家稱，聽聞前日有行家索價每位500元接載觀鯨，需「湊夠」一定人數才開船。

有船家稱查詢多起行少

昨早碼頭有大量市民聚集候船，惟大部分均相約「遊船河」或出海玩水上活動，沒打算特意觀鯨。船家馬先生稱，近幾天雖有很多人查詢包船，但大部分抱好奇心態，約八成詢問，約兩成真的想觀看，「我梗係想做（包船生意），但根本無咁嘅人流」。

鄧太與丈夫昨到西貢閒逛，認為香港很難得才有鯨魚，「遠睇就算啦，電視機同手機已經睇得好清晰」。邱小姐亦認為市民不應出海觀鯨，「咁樣會搞到佢亂或者驚，到時就可能會擱淺」。

在碼頭經營租船和海味生意的蘇小姐居於西貢60多年，首次聽聞鯨魚出沒，但稱觀鯨風險大，「你唔知佢（鯨魚）會點，佢唔係想咬你，但如果落嗰吓喺你船邊咪瀨嘢」。她說近日雖有人詢問包船觀鯨，但不會為掙數百元冒險。

適逢周末，在碼頭設檔經營釣魚場生意的梁小姐稱，不少市民詢問乘船出海觀鯨，有人單獨或聯群查問，但她認為看見鯨魚的可能不高。