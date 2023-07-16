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立會訪閩5天 梁君彥：訪京「時間唔夾」未成

【明報專訊】立法會主席梁君彥昨率領議員代表展開5天福建考察團，將到訪福州和廈門，會見當地港商和政府部門領導，參觀歷史文化、金融貿易和創新科技等重點項目和設施。梁君彥昨提到，原定9月會率團到訪北京，但因「時間夾得唔啱」而未能成行，暫未知何時再出發。

稱福州數字經濟可借鏡

梁君彥連同33名議員昨早乘飛機到福州，抵達後先與福建省台港澳辦聚餐，之後往福州新區考察。考察期間參觀濱海新城規劃館、雲計算運營公司及紡織公司等。梁昨晚稱，他和議員都對福州新區有高質量發展大開眼界，也覺得香港在雲端運算和數字經濟等方面都可「借鏡」，以尋求更多合作機會。

梁君彥表示，香港有超過120萬居民原籍福建，其後來港落地生根，對香港各行業有重要貢獻，形容福建和香港「淵源深厚、血脈相連」，是「港閩一家親」，故此行選擇到訪福建。梁補充，福建是「21世紀海上絲綢之路」核心區，省會福州被視為海上絲綢之路的門戶；廈門是福建的貿易及航運中心，兩地都具有「一帶一路」建設的重大戰略意義，可與香港優勢互補。

重點探訪長者 商醫療券閩用

香港是福建最大外資來源地，亦是福建主要出口市場，梁君彥稱正好反映香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。他又提及，香港是金融中心，此行會研究如何令福建企業有興趣來港，透過香港融資而走出世界。

梁君彥指出，議員的憲制角色是要做好「民意代言人」，從「人」出發，令政府出台的政策更惠及民生。「福建計劃」2018年推行，考察團會重點探訪在福建退休的長者，以了解他們在當地退休生活，其中會探討醫療券可否在福建使用。

梁君彥又透露，9月北京代表團訪問暫未能出行，而因要協調立法會與北京各部委的時間，再出行日子亦未能確定。

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