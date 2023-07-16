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業主申資助翻新 轉角唐樓重生 旺角三級歷史建築 再現90年前地磚牆紋

【明報專訊】隨着舊區重建，香港戰前唐樓一幢又一幢倒下，買少見少，即使被評為歷史建築亦難逃拆卸命運。旺角一幢戰前轉角唐樓不但保存下來，業主更向政府申得逾200萬元資助，為擁有接近百年歷史的曾祖父物業維修及翻新，工程去年完成，重現上世紀30年代的裝飾藝術建築風格（Art Deco）及少見的「走馬騎樓」建築。

明報記者 馬耀森

位於旺角運動場道1至3號、建於1932年的戰前唐樓，樓高4層，包括地舖及3層住宅，2010年被古物諮詢委員會評為三級歷史建築，是區內僅存戰前轉角唐樓之一，亦是區內地標建築。

獲249萬維修牆身屋頂走廊

負責維修工程的比思顧問有限公司董事陳柏慧接受訪問稱，業主2017年委託該公司為該唐樓維修，去年10月完成工程，歷時5年多。她稱業主有見曾祖父留下的物業日久失修，外牆有裂痕、石屎剝落及漏水等，過去做的都是「小修小補」工程，若不全面維修長遠或會影響樓宇結構，遂向發展局的歷史建築維修資助計劃申請兩輪撥款，獲批合共約249萬元，包括維修牆身、屋頂、陽台、樓梯及走廊等，希望樓宇持續保存。按計劃網頁，公眾可參觀地下餐廳，開放時間為每日上午11時30分至下午2時及下午5時至凌晨1時。

資金所限 一面騎樓未重現

陳柏慧解釋，與活化不同，現存不少歷史建築由私人擁有，亦有其用途，以運動場道1至3號唐樓為例，地下是一間經營多年的海鮮酒家，樓上3層合共6個單位仍有租戶入住，故該建築不但見證本港近百年歷史，亦是社區一部分，擁有歷史、建築、社會和地區價值，但因維修費用所限，加上考慮到業主主要意願是維修，作為顧問公司只能在有限條件下保留建築特色。

陳柏慧稱，翻查圖則，該建築於上世紀30年代落成時，整幢建築物橫跨1、3、5、5A號共4個地段，不過據業主所說，後來5及5A號先後出售並重建，現存唐樓其實只有半幢。而面向運動場道的騎樓於1970年代因興建太子站而拆卸，現時面向砵蘭街的一面仍保留着騎樓及石柱支撐結構。陳柏慧說，現時如要重現運動場道一面的騎樓，可能要投入大量資源，例如要重新研究騎樓與港鐵站能否並存，即使可行亦要按現行法例入則，以現時獲批的撥款不足以重啟此項目。

至於面向運動場道一邊的立面，介乎2至3樓之間有「半層」突出的露台，至今仍被保留，陳柏慧稱該露台向南，數十年前或可遠眺油尖旺景色，但現時已被對面大廈遮擋。

去漆現舊花紋 重新勾出

團隊為該唐樓進行數十年來堪稱最全面的維修保養，同時盡量保存原有特色，例如1樓的騎樓做防水工程後，再鋪回原來的地磚；2、3樓的地磚則是重新訂做，都是戰前唐樓普遍採用的款式。另外團隊為樓宇的公共空間重新髹油，剷去表面油漆後，發現牆身底髹有花紋，於是按原來痕迹重新勾勒出原來的圖案，重新呈現眼前。

牆身顏色紛雜 資料少難考據

該唐樓屹立於鬧市，相信不少市民路經時或會駐足打卡，不過它在復修前外貌甚為殘舊。陳柏慧稱，團隊曾嘗試蒐集該唐樓的資料例如舊照片，不過資料甚少，以大廈外牆為例，由於過去數十年已多次維修，同一幢唐樓的牆身出現不同顏色，不過仍有小部分外牆相信仍保留了原來呈深灰色的上海批盪，但在有限資源下，無法確保剷去表面的油漆後底層批盪狀况是否理想，最後決定將整幢樓宇髹上較淺色的灰色。

該唐樓於1930年代落成，外牆設計呈現裝飾藝術建築風格（Art Deco），外形簡潔，頂樓中央位置以垂直桿子作裝飾，以及富有美感的窗花設計。陳柏慧表示，該唐樓的騎樓欄杆通花雕飾每組設計不同，甚為講究，另外團隊又將樓宇其中一條石柱外牆雕飾重置，與另外兩條石柱的雕飾排列在同一水平，較為整齊。

施工1年 前期工作花4年

陳柏慧說，復修歷史建築需做大量前期工作，該唐樓項目的前期工作歷時4年多，施工約1年，在有限資源下仍有部分復修工作未能開展，例如地下開業多年的海鮮酒家，由於每天仍在營業，團隊未能長時間入內，為面向砵蘭街一邊的4道鐵窗維修，大廈完成維修後更顯得殘破，若有機會只能留待下次再處理。

（城市保育）

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