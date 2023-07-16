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港聞

港聞二

入境處加時段領護照 毋須預約

【明報專訊】社會復常後，市民換領特區護照等旅遊證件的需求急增，入境處昨日及本周六加開下午特別服務時段供市民領證，昨天全日共簽發約5200本旅行證件，包括近1300本於特別服務時段簽發。

入境處於兩個周六加開特別服務時段供市民領證，市民可於下午2時至9時期間，前往入境事務大樓4樓或7間分區辦事處領取護照、回港證等旅行證件，到場前毋須預約；辦事處亦有開放自助服務站予市民辦證。

不足5分鐘完成手續

前往灣仔入境事務大樓4樓領證的人較平日少，有市民等待不用5分鐘已完成手續。

姚小姐趁假期攜兩名女兒到場領證，她於兩星期前已可領證，但礙於工作關係無法到場，認為今次安排方便，不用為領證而請假，亦稱現場有足夠人手，領證過程相當迅速。鄭先生表示盡快領證更方便計劃旅行，他原本於8月才可取證，對於今天領證手續迅速感到「有驚喜」。

入境處長區嘉宏下午到場視察，他表示通關後市民申請證件的需求上升，疫情前每年簽發約72萬本護照，而今年上半年已達90萬本，更在4月曾單日收到1萬宗辦理護照申請；今年為通關後第一個暑假，亦適逢DSE放榜，不少市民會於近期旅遊，希望加開服務時段能方便市民安排旅行，做到「民有所呼、我有所應」，亦會視乎反應，在有限資源中繼續優化服務。

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