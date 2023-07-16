明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

英移民保健附加費增六成 BNO移英者料受影響

【明報專訊】英國首相辛偉誠上周四（13日）宣布，全面接納獨立薪俸檢討機構（Pay Review Bodies）就公營部門僱員加薪幅度的主要建議，相關成本除了部分透過調整部門開支應付外，很大程度會轉嫁至外來人口，特別是移民，其中學生、工作和移民等簽證費都會上調。為外國人使用英國國民保健服務（NHS）而設的稅項「移民保健附加費」（IHS）更會急升六成，採取英國國民（海外）護照（BNO）「5+1」簽證移民路徑赴英的港人預計將受到影響。當局暫未公布確實加幅。

報道指每年收費增至1萬港元

根據目前所知的薪酬調整方案，NHS的初級醫生將獲得6%加薪，另加每人一筆過1250鎊獎金。NHS的初級醫生目前正就薪酬升幅長年追不上通脹等因素罷工，上述加薪幅度遠低於工會要求的35%，但辛偉誠表明這是終極提案。《衛報》的報道稱，為填補相應額外開支，一般IHS每人每年收費會由原來的624鎊大增至1000鎊（約1.02萬港元）。

另外，英國警務人員將獲7%加薪，資金將部分來自內政部增加工作和學生簽證的收費。BNO簽證收費目前分兩種，2.5年期是180鎊，5年期則是250鎊，暫未知加幅和加價日期，當地傳媒預計會幾個月內公布。

（綜合報道）

上 / 下一篇新聞