英移民保健附加費增六成 BNO移英者料受影響

【明報專訊】英國首相辛偉誠上周四（13日）宣布，全面接納獨立薪俸檢討機構（Pay Review Bodies）就公營部門僱員加薪幅度的主要建議，相關成本除了部分透過調整部門開支應付外，很大程度會轉嫁至外來人口，特別是移民，其中學生、工作和移民等簽證費都會上調。為外國人使用英國國民保健服務（NHS）而設的稅項「移民保健附加費」（IHS）更會急升六成，採取英國國民（海外）護照（BNO）「5+1」簽證移民路徑赴英的港人預計將受到影響。當局暫未公布確實加幅。
報道指每年收費增至1萬港元
根據目前所知的薪酬調整方案，NHS的初級醫生將獲得6%加薪，另加每人一筆過1250鎊獎金。NHS的初級醫生目前正就薪酬升幅長年追不上通脹等因素罷工，上述加薪幅度遠低於工會要求的35%，但辛偉誠表明這是終極提案。《衛報》的報道稱，為填補相應額外開支，一般IHS每人每年收費會由原來的624鎊大增至1000鎊（約1.02萬港元）。
另外，英國警務人員將獲7%加薪，資金將部分來自內政部增加工作和學生簽證的收費。BNO簽證收費目前分兩種，2.5年期是180鎊，5年期則是250鎊，暫未知加幅和加價日期，當地傳媒預計會幾個月內公布。