英移民保健附加費增六成 BNO移英者料受影響

報道指每年收費增至1萬港元

根據目前所知的薪酬調整方案，NHS的初級醫生將獲得6%加薪，另加每人一筆過1250鎊獎金。NHS的初級醫生目前正就薪酬升幅長年追不上通脹等因素罷工，上述加薪幅度遠低於工會要求的35%，但辛偉誠表明這是終極提案。《衛報》的報道稱，為填補相應額外開支，一般IHS每人每年收費會由原來的624鎊大增至1000鎊（約1.02萬港元）。

另外，英國警務人員將獲7%加薪，資金將部分來自內政部增加工作和學生簽證的收費。BNO簽證收費目前分兩種，2.5年期是180鎊，5年期則是250鎊，暫未知加幅和加價日期，當地傳媒預計會幾個月內公布。

（綜合報道）