明報升學展 加國查詢增一成半

家長問子女畢業後在加就業出路

海外升學機構加拿大安省網上學院有限公司代表表示，今年查詢人數比過往多約一成半，較多人關注加國排名前三院校即麥基爾大學、多倫多大學及英屬哥倫比亞大學的商科、視光、護理等專業科目，有家長認為當地文憑認受比香港高，並詢問子女畢業後可於加拿大從事的職業；該機構相信與近日當地放寬港人移民政策有關。

香港輔導教師協會主席何玉芬表示，大學聯招20個課程選擇中首6個需慎重考慮，考生應與日校教師商討選擇次序及升學出路。她建議，A1應填選個人最感興趣科目，A2及A3應選成績要求較A1稍低且學科領域範疇相近的課程，考生亦應以興趣為前提，選擇符合學科分數標準及入讀率較高的課程為3個次要選擇；她說，除八大學士學位課程，考生亦應留意聯招其他類型課程，如「指定專業/界別課程資助計劃學士學位課程」。

何續稱，部分院校彈性收生，若考生核心科目未達基本入學要求，但其他科目或範疇出色，仍可將心儀課程放在聯招首三志願，通過面試有機會酌情取錄。何稱，部分院校實行聯招加分機制，考生選報院校課程前須多蒐集資料，留意最新收生要求。