催淚煙中開放禮拜堂 袁天佑牧師逝世

袁天佑於1951年9月30日出生，大學修讀化學系後一度任職中學教師，隨後在中文大學崇基神學組修讀神學。1978年加入香港循道衛理聯合教會，2012年至2015年出任教會會長，2011至2015年間兼任香港基督教協進會主席，2016年年初退休。

袁天佑生前曾借出教會予社會各界使用。2014年社會運動期間曾開放禮拜堂供市民躲避、休息和祈禱，並提供地方給社運團體安放物資，包括9月28日警方大規模驅散示威者施放大量催淚彈，袁天佑受訪時曾說，那夜教會的地牢、禮拜堂和多個活動室，成百上千示威人士在歇息、睡覺，「那刻我還不知發生什麼事，只見有人流晒眼淚，有人衣衫盡濕，有人擦損流血……」2009年豬流感，政府封鎖灣仔維景酒店，袁當時借出循道衛理聯合教會香港堂予警方作臨時指揮中心；袁天佑曾在受訪時形容，教會存在的目的是「人有需要就要開放」。

豬流感期間曾借香港堂予警方

去年六四前夕 稱事件不會被遺忘

他在同一訪問提到香港政局須為年輕人「留個空間、位置」，又透露有提名前眾志主席羅冠聰參選立法會選舉。2019年反修例運動時，袁天佑亦曾前往被警方圍封的理工大學校園探望在內的學生。去年六四前夕，袁說相信六四事件不會被遺忘，眾人仍可用「有智慧方式」紀念。