候審3年「每日三分之一時間」宵禁失自由 辯方申減刑

【明報專訊】本案年紀最輕被告為當時17歲的女學生何羚甄，辯方在裁決當日要求索取教導所報告後始判刑，遭法官游德康拒絕。游官昨表示，閱畢案例後改變想法，認為索取教導所報告較謹慎和公平，故下令為女生索取報告，押後至8月5日判刑。此外，辯方求情稱，希望法庭考慮被告本案保釋候審3年多長期接受宵禁令而減刑，游官最終判刑沒有提及這一點。
案件昨早判刑之前，辯方在庭上簡短求情。辯方大律師石書銘求情稱，女被告蕭穎鈊在本案保釋候審3年多，其間每日晚上至翌日早上須居於寓所和守宵禁令，形同「一日入面有三分之一時間」因法庭命令不能離家外出，對其人身自由構成限制。辯方明白就此要求減刑是嶄新的法律觀點，欠缺相似案例支持，但希望法庭酌情考慮減刑。
一被告考獲Dean's List
其他辯方大律師求情稱，女被告趙泳姿在就讀院校考獲「院長榮譽錄」（Dean's List），顯示她候審時努力更生、積極學習，冀法庭寬大處理。辯方提及，出身草根階層的男被告林堅信，在還押前一星期為自閉症兒童演出話劇，並飾演主角；他亦不時教導基層小朋友參加戲劇演出，是樂於助人的年輕人。
官稱各被告品格良好 減刑3月
游官判刑時稱指，本案各被告初犯無案底；從辯方求情陳辭可見，他們是有理想、有上進心、本質善良和勤奮的人，「只是因為社會氣氛和外來因素，用錯誤手法表達訴求」。游官考慮被告擁有正面和良好品格，給予所有人3個月的刑期扣減。