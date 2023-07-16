候審3年「每日三分之一時間」宵禁失自由 辯方申減刑

案件昨早判刑之前，辯方在庭上簡短求情。辯方大律師石書銘求情稱，女被告蕭穎鈊在本案保釋候審3年多，其間每日晚上至翌日早上須居於寓所和守宵禁令，形同「一日入面有三分之一時間」因法庭命令不能離家外出，對其人身自由構成限制。辯方明白就此要求減刑是嶄新的法律觀點，欠缺相似案例支持，但希望法庭酌情考慮減刑。

一被告考獲Dean's List

其他辯方大律師求情稱，女被告趙泳姿在就讀院校考獲「院長榮譽錄」（Dean's List），顯示她候審時努力更生、積極學習，冀法庭寬大處理。辯方提及，出身草根階層的男被告林堅信，在還押前一星期為自閉症兒童演出話劇，並飾演主角；他亦不時教導基層小朋友參加戲劇演出，是樂於助人的年輕人。

官稱各被告品格良好 減刑3月

游官判刑時稱指，本案各被告初犯無案底；從辯方求情陳辭可見，他們是有理想、有上進心、本質善良和勤奮的人，「只是因為社會氣氛和外來因素，用錯誤手法表達訴求」。游官考慮被告擁有正面和良好品格，給予所有人3個月的刑期扣減。

（反修例風暴）