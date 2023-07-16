理大外暴動 警：暫125人共囚逾500年 官指在場壯聲勢 18人囚3年至4年9月

本案19名被告為勞俊軒、呂鋒、吳進欣、倪倬傑、蕭竣旻、蕭子慧、蕭穎鈊、黃靖斐、黃紫情、鄭文豪、張振鴻、張婉兒、趙泳姿、鍾凱文、古倩誼、黃沅詩、林堅信、李浚維及何羚甄（案發時17至31歲），同被控暴動罪。張振鴻另被控管有物品意圖摧毁財產罪，即管有汽油和布等。除了鄭文豪開審前認罪，其餘18人受審後罪成。

19名被告 18人無武器檢生理鹽水

法官游德康判刑時稱，示威者當晚在窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道與警方對峙，投擲200多枚汽油彈，警方晚上11時半在暴動範圍截獲各被告。游官形容，彌敦道發生暴動後滿目瘡痍，暴動者遺下背包、汽油彈和扳手等，可見「人數之多、範圍之廣」；不過除了張振鴻之外，其餘被告身上沒有攻擊性武器，只有生理鹽水和護目鏡等，屬於置身現場以壯大聲勢。游官提到，呂鋒和黃紫情被搜出急救用品，旨在以醫療協助的方式參與暴動，但沒有證據顯示兩人曾號召暴動，「法庭不以此加重刑罰」。

游官就暴動罪採納4年半為量刑起點，考慮被告的正面品格和節省法庭時間，部分人獲減刑。另有10名被告案發時未滿21歲，游官考慮他們等候審訊近3年半，若案件更早審結，他們或能受惠於《刑事訴訟程序條例》第109A條，即少年犯可判處即時監禁之外的選擇，故酌情再減3個月。

游官最終判勞俊軒、吳進欣、倪倬傑、蕭子慧、蕭穎鈊、黃紫情和古倩誼囚4年1個月；呂鋒、蕭竣旻、黃靖斐、張婉兒、趙泳姿、鍾凱文、黃沅詩、林堅信和李浚維囚3年10個月；唯一認罪的鄭文豪囚3年；涉兩項罪名的張振鴻囚4年9個月。餘下最年輕的何羚甄押後至8月5日判刑，以待索取教導所報告。

警庭外稱市民享自由

理大外圍暴動餘兩案未開審

東九龍總區公眾活動調查組總督察任雪瑩在庭外表示，本案為第10宗經審訊後判刑的理大外圍暴動案，重申市民享有言論及集會自由，但須遵守法律。翻查資料，17宗理大外圍暴動案之中，目前尚有兩案未展開審訊，分別排期今年10月10日及11月22日開審；預料步入裁決或判刑階段，審訊很大可能橫跨至明年。

明報記者

（反修例風暴）