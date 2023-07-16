明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

理大外暴動 警：暫125人共囚逾500年 官指在場壯聲勢 18人囚3年至4年9月

【明報專訊】2019年11月18日警方圍堵理大，示威者發起「圍魏救趙」，共213人被捕，分拆17案處理。其中暴動時發生人疊人、有19人被控的油麻地暴動案，昨於區域法院判刑，當中18人判囚3年至4年9個月，餘下最年輕的女被告押後判刑。法官表示，暴動後街道滿目瘡痍，被告有份壯大暴動聲勢，應判阻嚇性刑罰。翻查資料，本案為第10宗判刑的理大外圍暴動案，警方稱至今有125人判監，總刑期超過500年。最後一宗暴動案審訊今年11月開始，屆時離案發日已隔4年。

本案19名被告為勞俊軒、呂鋒、吳進欣、倪倬傑、蕭竣旻、蕭子慧、蕭穎鈊、黃靖斐、黃紫情、鄭文豪、張振鴻、張婉兒、趙泳姿、鍾凱文、古倩誼、黃沅詩、林堅信、李浚維及何羚甄（案發時17至31歲），同被控暴動罪。張振鴻另被控管有物品意圖摧毁財產罪，即管有汽油和布等。除了鄭文豪開審前認罪，其餘18人受審後罪成。

19名被告 18人無武器檢生理鹽水

法官游德康判刑時稱，示威者當晚在窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道與警方對峙，投擲200多枚汽油彈，警方晚上11時半在暴動範圍截獲各被告。游官形容，彌敦道發生暴動後滿目瘡痍，暴動者遺下背包、汽油彈和扳手等，可見「人數之多、範圍之廣」；不過除了張振鴻之外，其餘被告身上沒有攻擊性武器，只有生理鹽水和護目鏡等，屬於置身現場以壯大聲勢。游官提到，呂鋒和黃紫情被搜出急救用品，旨在以醫療協助的方式參與暴動，但沒有證據顯示兩人曾號召暴動，「法庭不以此加重刑罰」。

游官就暴動罪採納4年半為量刑起點，考慮被告的正面品格和節省法庭時間，部分人獲減刑。另有10名被告案發時未滿21歲，游官考慮他們等候審訊近3年半，若案件更早審結，他們或能受惠於《刑事訴訟程序條例》第109A條，即少年犯可判處即時監禁之外的選擇，故酌情再減3個月。

游官最終判勞俊軒、吳進欣、倪倬傑、蕭子慧、蕭穎鈊、黃紫情和古倩誼囚4年1個月；呂鋒、蕭竣旻、黃靖斐、張婉兒、趙泳姿、鍾凱文、黃沅詩、林堅信和李浚維囚3年10個月；唯一認罪的鄭文豪囚3年；涉兩項罪名的張振鴻囚4年9個月。餘下最年輕的何羚甄押後至8月5日判刑，以待索取教導所報告。

警庭外稱市民享自由

理大外圍暴動餘兩案未開審

東九龍總區公眾活動調查組總督察任雪瑩在庭外表示，本案為第10宗經審訊後判刑的理大外圍暴動案，重申市民享有言論及集會自由，但須遵守法律。翻查資料，17宗理大外圍暴動案之中，目前尚有兩案未展開審訊，分別排期今年10月10日及11月22日開審；預料步入裁決或判刑階段，審訊很大可能橫跨至明年。

明報記者

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞