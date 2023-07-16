滿意落實KPI 擬每年公布進度

稱「泛KPI化」或忽略其他工作

本報早前報道，兩項未完成的KPI分別為公務員事務局原定今年首季向職方發出《公務員守則》，以及保安局今年初就保護關鍵基礎設施網絡安全立法建議作公眾諮詢。李家超昨被問是否有相關情况、未達成KPI有何懲處，他重申公務員事務局已向其提交相關文件，只是他要求進一步研究及完善；至於保安局KPI，李未正面回應。懲處問題方面，李稱會先了解未達標理由，若單純「躲懶」或涉能力等個人理由，會按紀律程序處理，強調所有部門KPI落實情况大致符要求。

新施政報告「對外對內」皆焦點

李又說，政府去年就110多個項目設KPI，但工作不止110多項，當局不能因項目無關KPI就不做，設KPI旨在改革工作文化及進度，形容團隊也要自主推動做好。至於新一份施政報告會否訂立更多KPI，他說新政策「一定會有啲指標性」，惟若只追求臚列清單，會令政府整體工作變得「小學化」。他說新一份施政報告會「有守有攻」，顧及社會需要，「對外對內」均是焦點。