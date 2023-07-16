明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

李家超：人口下降放緩 檢視輸才助升否

【明報專訊】本港近年人口持續減少，特首李家超昨承認數字「的確有下降」，認為屬結構問題，因本港出生率持續下降，且多年來港人常「移出移入」，惟今年下半年本港人口下降率已較上半年慢，且輸入人才計劃半年批出約6萬宗申請，成效比想像中好，會檢視輸入人才會否令人口上升。他說政府正研究政策提高生育率，惟未提具體方向，稱現階段需聽各方意見。有學者分析，人口政策需顧及出生率、死亡率及遷移率共三大因素，本港現偏重以輸入人才減低人口移出影響，欠有效措施提高出生率，擔憂若出生率續降且穩定地有一定人口離港，日後整體人口結構或只能依賴定期輸入人才彌補流失。

稱研促生育 未提具體方案

據政府統計處，去年底香港人口臨時數字約733.32萬，為連續3年下跌，且是2016年以來最低。政府尚未公布今年中人口數據。

李家超昨在港台《星期六問責》受訪，回顧上任一年工作及討論人口政策。近期包括李家超等官員回應移民及人口政策時，均說人口下跌因港人常「移出移入」（見表），其中李上周回應學齡人口減少時形容「似乎最壞情况已過去」。李昨稱人口確仍有下降趨勢，但今年下半年下降率已減慢，相關數字未計及經輸入人才計劃來港的人口，政府會檢視輸入人才會否令人口上升。

輸才批6萬宗萬人已到 稱勝預期

李又稱，政府本訂下每年輸入3.5萬個人才的目標，現已有約6萬宗申請獲批，當中1萬人已來港，成效比想像中好，惟留意到全世界都在搶人才，舉例加拿大近日放寬輸入人才方法，認為本港搶人才政策不能放鬆。被問到當局有否評估加拿大新政策會否引發新一波移民潮，李稱香港應「更加睇住情况」，會續推政策確保對人才具吸引力，亦會正研究是否放寬吸納人才範圍。

至於生育率低，勞福局長孫玉菡年初曾稱，市民是否生育取決於個人選擇、生活模式等，政府不宜過分干預。李家超昨說，政府正研究如何提升生育率，很多措施未必有很大成效，但「一定要做」。

被問到會否提供經濟補貼、房屋資助鼓勵生育，李稱許多國家提供補貼後成效未必如想像中高，政府現階段主要聽取意見，吸收各地經驗。節目主持詢問李家超，將心比己覺得如何最有效鼓勵生育，李笑言「我是有兩個孩子的爸爸，我就不需要鼓勵」，並稱政府已開始人力估算研究，由以往每10年檢視一次縮短至5年，盼將來可再縮短。翻查資料，孫玉菡曾說相關研究料明年第三季完成分析結果，2025年初公布報告。

學者：輸才未必可彌補 撐資助生育

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝稱，人才會留港多久、長遠可否成為人口一部分屬未知之數，單靠輸入人才未必可完全彌補流失。他說，不少與家庭計劃有關的研究均顯示，經濟因素是部分人拒絕生育原因，故提供經濟資助一定程度可鼓勵生育，雖整體效果有限，但至少或可減慢生育率下降，政府可爭取更多時間策劃更多其他措施應對。

相關字詞﹕葉兆輝 生育率 人口下跌 移民 李家超

上 / 下一篇新聞