李家超：人口下降放緩 檢視輸才助升否

稱研促生育 未提具體方案

據政府統計處，去年底香港人口臨時數字約733.32萬，為連續3年下跌，且是2016年以來最低。政府尚未公布今年中人口數據。

李家超昨在港台《星期六問責》受訪，回顧上任一年工作及討論人口政策。近期包括李家超等官員回應移民及人口政策時，均說人口下跌因港人常「移出移入」（見表），其中李上周回應學齡人口減少時形容「似乎最壞情况已過去」。李昨稱人口確仍有下降趨勢，但今年下半年下降率已減慢，相關數字未計及經輸入人才計劃來港的人口，政府會檢視輸入人才會否令人口上升。

輸才批6萬宗萬人已到 稱勝預期

李又稱，政府本訂下每年輸入3.5萬個人才的目標，現已有約6萬宗申請獲批，當中1萬人已來港，成效比想像中好，惟留意到全世界都在搶人才，舉例加拿大近日放寬輸入人才方法，認為本港搶人才政策不能放鬆。被問到當局有否評估加拿大新政策會否引發新一波移民潮，李稱香港應「更加睇住情况」，會續推政策確保對人才具吸引力，亦會正研究是否放寬吸納人才範圍。

至於生育率低，勞福局長孫玉菡年初曾稱，市民是否生育取決於個人選擇、生活模式等，政府不宜過分干預。李家超昨說，政府正研究如何提升生育率，很多措施未必有很大成效，但「一定要做」。

被問到會否提供經濟補貼、房屋資助鼓勵生育，李稱許多國家提供補貼後成效未必如想像中高，政府現階段主要聽取意見，吸收各地經驗。節目主持詢問李家超，將心比己覺得如何最有效鼓勵生育，李笑言「我是有兩個孩子的爸爸，我就不需要鼓勵」，並稱政府已開始人力估算研究，由以往每10年檢視一次縮短至5年，盼將來可再縮短。翻查資料，孫玉菡曾說相關研究料明年第三季完成分析結果，2025年初公布報告。

學者：輸才未必可彌補 撐資助生育

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝稱，人才會留港多久、長遠可否成為人口一部分屬未知之數，單靠輸入人才未必可完全彌補流失。他說，不少與家庭計劃有關的研究均顯示，經濟因素是部分人拒絕生育原因，故提供經濟資助一定程度可鼓勵生育，雖整體效果有限，但至少或可減慢生育率下降，政府可爭取更多時間策劃更多其他措施應對。