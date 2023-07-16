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「科大廣州」首收140本科生 包括港生 收生高考成績接近北大清華門檻

【明報專訊】香港科技大學（廣州）昨日舉行首批本科錄取通知書頒發儀式，該校今年透過高考招錄125名內地學生，另有12名港澳台學生和3名國際學生，收生成績貼近北大和清華門檻。香港學生歐韻曦說被港科大（廣州）交叉學科的設置吸引，希望學習大數據方面的知識；另一名港生梁宇軒則稱，未來想修讀人工智能（AI）專業。

明報記者 林迎 廣州報道

今年是港科大（廣州）首年招收本科生，開設人工智能、數據科學與大數據技術、智能製造工程共3個專業，從廣東、四川、河南、山東共4省循高考取錄125名本科生，另12名港澳台學生通過聯招試考入該校，3名國際學生則透過申請制入讀。在廣東省錄取的55人中，有10人考入「直博班」（從本科到博士），最高分考生為678分（內地高考總分為750），最低亦有671分，接近北京大學、清華大學的理科最低分數線681分。

校長稱學生不會成白老鼠

明年擬招250生擴範圍

「你們不會成為白老鼠。」港科大（廣州）校長倪明選說十分期待具創新潛質的優秀學生，目前該校有200名教師，「我們只有140名本科生，老師比學生還多，首批本科生一定能得到充足的教育資源，以及和老師的交流機會」。他又說，明年或擴大招生規模和範圍，計劃增加招生至250人。

兩港生盼讀大數據、AI

今年錄取的兩名香港學生歐韻曦、梁宇軒均在內地讀書，分別來自廣東佛山南海石門中學、東莞東華高級中學。歐韻曦在港澳台聯招試排名全國第82，她說港科大（廣州）交叉學科的設置十分吸引，期待可參加研究及交流項目拓寬視野；她又認為，大灣區未來會成為科技創新中心，想修讀大數據方面的專業，「我想在大一探索自己的興趣，然後再選擇自己的目標」。梁宇軒則稱，人工智能是全球未來趨勢，所以想攻讀該方面專業，並認為學校環境優美，對設施感滿意。

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