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盧寵茂：控煙打擊私煙可同時 或效外國完稅煙加標籤

【明報專訊】醫衛局推出控煙策略諮詢，提出加煙稅、打擊私煙等多項建議。醫衛局長盧寵茂昨表示，控煙工作與打擊私煙可同時進行，認為社會不應強調增加煙稅會鼓勵私煙的說法，又稱將會仿效外國在已完稅香煙添加雷射標籤。消息稱，政府內部認為有標籤識別後，管有私煙的刑責是否追至吸煙的消費者值得討論。吸煙與健康委員會主席湯修齊認為，措施須有配套配合，例如市民日後是否有能力分辨偽造的完稅煙；有立法會議員亦擔憂措施難以操作。

研煙稅實時調整 稅額隨零售價增減

盧寵茂昨在商台《政經星期六》稱，現時打擊私煙的難處在於無法識別已完稅和未完稅煙（「白牌煙」），兩者有可能由同一煙草商生產，再由其他途徑運入境，市民難以識別。他說，部分國家會在完稅煙盒甚至個別煙支添加雷射標籤，港府會考慮相關做法。他認為有空間將煙稅提高至世衛建議，即佔零售價約七成半，其中除一次過提高稅率，港府亦考慮增設煙稅實時調整機制，即稅額隨零售價加減，令煙稅佔零售價比例維持目標水平。

吸煙委主席：須配套 考慮市民分辨能力

湯修齊向本報表示，添加雷射標籤措施須有配套配合，例如市民日後是否有能力分辨煙是否已完稅、會否有應用程式協助翻查資料，避免有人販賣偽造完稅煙。

吸煙與健康委員會委員林哲玄稱，新加坡早在完稅煙上添加標示，認為港府要效法難度不高。他說現時汽車、酒類的稅收均與定價掛鈎，認為煙草日後採用同一模式屬合理，屆時毋須按年經立法會、財政司長同意，「其實仲方便」。

立法會批發及零售界議員邵家輝稱贊同減少煙民的大方向，認為擴大禁煙區、禁止「邊行邊吸煙」合理。他認為在完稅煙上添加雷射標籤相當複雜，質疑能否實際操作，「煙草商係咪真係生產到？」

料3年「慢病共治」先導計劃篩20萬患者

另外，醫衛局日前透露，將於9月公布「慢性疾病共同治理計劃」詳情。局方曾引述研究推算本港約有100萬人患高血壓或糖尿病而不自知，盧寵茂表示，估計3年先導計劃將找到約20萬慢病患者，形容愈多愈好，但強調須訂立合理目標。同為立法會醫衛界議員的林哲玄認為，現時計劃雖有吸引力，但未針對高危一族，達到上述目標會遇難關。他解釋，計劃要求參加者須為地區康健中心會員，惟相關者「本身就比較關注自己健康狀况」，患病機率或較普通市民低，建議容許非會員先完成篩查，隨後在醫生診所登記做中心會員，或在牌照事務處鼓勵登記續牌之的士司機抽血篩查等。

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