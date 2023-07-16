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過渡房開放日1200人次入場 乘專車參觀單位 有人稱如適合會即申入住

【明報專訊】房屋局昨在梁顯利油麻地社區中心舉辦過渡房屋開放日，酷熱天氣下仍吸引大批市民排隊入場，人龍延伸至街外，全日錄得逾1200人次。12個營運機構設攤位接受即場遞表申請入住，並安排專車往返元朗「同心村」、「博愛江夏圍村」及赤柱「尚晉坊」，讓市民即場參觀示範單位。有市民說如參觀後覺得單位間隔適合，會即時申請入住。有參觀尚晉坊的市民說不介意跨區返工，只盼可改善居住擠迫環境。

何永賢指反應熱烈「欲罷不能」 研暑假再辦

房屋局表示，開放日全日超過1200人次入場，逾250人乘穿梭巴士往參觀。房屋局長何永賢表示活動反應熱烈，「欲罷不能」，會研究暑假期間再辦。她說現場不少已落成項目可即時入住，今年尾及下年初將有更多單位建成，希望有需要市民「早啲攞到資料、早啲安排、早啲準備，留下聯絡畀我哋」。

早前部分過渡房屋新界項目入住率偏低，房屋局准許未落成項目可申請調整甲類（輪候公屋最少3年）及乙類（其他類別）租戶比例，由8：2調整至6：4。房屋局昨稱現時新界過渡房屋整體入住率逾86%，同心村和江夏圍村入住率分別逾八成半和八成。

居住觀塘劏房5年的劉女士說，正考慮租金介乎3000至4000元的觀塘項目，主因是目前劏房廚廁「放埋一齊」，「一開門就喺牀」，希望可和女兒住好些。前來參觀的鄧女士說，現和兒子寄居朋友家的一個房間，兒子書本放不下，環境擠迫影響情緒，她已輪候公屋3年，盼過渡房屋能幫助改善居住環境，不介意跨區返工。她參觀尚晉坊後表示「一出門就喺巴士站」，交通尚算方便。

多個營運機構昨設攤位向市民介紹各個項目的居住環境、社區服務、交通配套和生活設施等；亦有機構讓市民用虛擬實境（VR）「睇樓」。

相關字詞﹕同心村 入住率 少數族裔 虛擬實境 何永賢 過渡房屋 房屋局

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