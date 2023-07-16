擬限日水產進口 謝展寰：未打算補貼飲食業

內陸也禁 稱預先防範

謝展寰在有線新聞節目《有理有得傾》稱，當局的管制措施是基於預先防範原則，即先禁止可能有風險的地區，不論高低風險，故當局寧願先管制較闊範圍，當觀察情况沒問題，將來再考量是否放鬆，並會依據科學及事實。他承認目前很難估計禁止入口的做法歷時多久，屆時會每日將海水、食物或監察數據公布，讓市民知道。

被問及有飲食業界反映因應事件生意額已下跌兩成，當局會否考量補貼業界，謝說目前未有此打算，並稱一早已與業界保持溝通，以便業界能夠及早準備向其他來源地訂貨。他說，即使日本目前未排核污水，市民已開始擔心食物安全，故當局採用保險的管制做法，以令市民知道香港售賣的食品是安全的。他說事件有沒有轉彎餘地，主動權在於日方，已向日本政府要求讓國際參與監督排放核污水，希望港府日後可派員到當地了解食品安全。

被禁入口水產的10個日本都縣包括東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野及埼玉。本報向環境局查詢目前各縣水產品進口量，獲回覆食安中心沒備存相關分項資料，而據統計處數字，去年日本進口本港主要食物約佔港整體供應約2%。