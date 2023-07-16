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公關舊臣出書 補白九巴創業史 緣分早種效力廿載 退休「考古」免留憾

【明報專訊】「為歷史補白，是很重要的推動力。」資深公關冼潔貞退休後埋首書海、舊報紙堆中，悉力追尋舊東家九巴的戰前印記，並輯錄成《九巴初創20年（1920s—1940s）》一書，並於今年書展出版。回顧廿載工作，大小事故不斷，她說迄今難忘雙層巴士在屯門公路墮坡21死事故，形容傷亡太過慘重，「未查清楚時，（就像）是你的車令到人死，千夫所指」。

難忘屯門公路21死意外

答傳媒追問「紙仔」紛飛

冼潔貞與九巴的緣分始於童年，父親於1960年代曾任九巴車長。1996年，她由新聞主播轉跑道到九巴專責傳媒聯絡，一做20年。回首職場歲月，她無法忘懷2003年7月雙層巴士在屯門公路墮坡21死事故，「傷亡很嚴重，不同部門同時打電話來，說特首會去現場，高官也去現場……矛頭指向我們」。她憶述，當時辦公室來電鈴聲不絕，同事將寫上最新資訊的紙仔「飛來飛去」助她回應記者查詢，「當時仍要口頭答問題，聽一輪電話就要花兩個多小時」。

除應對突發事故，冼潔貞亦見證多個歷史時刻，常與巴士迷打交道。2012年俗稱「熱狗」的非空調巴士陸續退役。她稱，到後期只剩數輛「熱狗」仍行駛，陸續出現巴士迷追車、圍着叫囂的現象，「開始混亂，很怕有意外，令開心事變成不開心」。她慶幸最終順利為「熱狗」服務畫上圓滿句號。

近代變遷一一親歷，惟上世紀的巴士發展史，冼潔貞只能經由昔日記載窺探一二。10年前，九巴出版紀念書籍，所涉內部資料皆由她協助統整，惟最早只能追溯至1933年獲批專營權之際，「知道的永遠只有這麼多」。後來，書籍對外發售，唯獨戰前發展史幾近散失，無從談起，以致該書每次映入眼簾，她總覺有些遺憾。

翻舊報接觸創辦人後代

發掘鮮為人知故事

這份遺憾，直至兩年前退休仍未平復，她遂以昔日報章着手，逐一檢索「人力車」及「巴士」等關鍵字，盼還原巴士公司在1920年代橫空出世的時代背景。她先後接觸九巴其中3名創辦人雷亮、雷瑞德及林銘勳的後人，當中林銘勳後人交代，林在日據時期死於日軍刺刀下，惟鮮為人知。「有些事情發生了卻沒人得悉，很可惜，（記錄下來）是向貢獻過時代的人致敬。」冼說。

由閱報、蒐集史料、編排章節、印刷成書，整個過程歷時兩年。冼潔貞謂，初時只出於個人好奇，「很想知為什麼是這5個創辦人（其餘兩人為鄧肇堅及譚煥堂）？他們有何特別之處？」到後來獲取資訊愈多，發現歷史不斷循環，「當時的人對新科技（汽車）會抗拒恐懼，但到最後亦會融和」，認為同能引伸至現今社會。她感慨說歷史非死了的事實，期望大眾能從中得到一些參考。

明報記者

（香港書展）

相關字詞﹕香港書展2023

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