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港聞二

房會「智築目」管理地盤 提升效率增施工安全

【明報專訊】政府未來10年將興建大量公營房屋，為應對人手不足及工地安全等問題，房委會2021年開始研發資訊管理及分析平台「智築目」，提供如工地現場、預製組件情况及項目周邊發展的立體模型等，在建造期內全程提供規劃、設計、建造及交付等領域的視像化資訊。換言之，管理人員可透過平台實時監察工程進度，並了解工程對周邊景觀及噪音影響，加強管理效率。房屋署副署長（發展及建築）梁健文昨稱，「智築目」花約200多萬元研發，除屯門業旺路公營房屋為先導項目外，亦正式應用在安達臣道及東涌99區兩個項目，冀日後擴展至全部新建公營房屋項目。

兩項目已應用 冀日後全面推

「智築目」應用三維數碼地圖作基礎，加入公營房屋發展項目的虛擬數碼模型及資訊。梁健文介紹項目時稱，「智築目」會自行整合大數據，管理人員可參考房屋周邊發展的立體模型以加快決策，並透過智慧工地加強安全及質量等。他強調，平台目標是利用科技為工作提效，「10個人都做到過去100人的工作」。

梁透露，「智築目」以屯門業旺路公營房屋為先導項目，平台技術目前亦已應用在安達臣道及東涌99區兩個以MiC（組裝合成建築法）興建的公營房屋項目。他說，房署去年10月開始在建造公營房屋標書中，要求所有承建商在地盤使用儀表板（dashboard）整理數據，以讓房署能透過各物聯網持續蒐集工程數據。

融合承建商各自平台數據 監察進度

梁補充，由於各承建商的平台數據或有差異，「智築目」將融合承建商各自平台的數據，並更新資料及擴充資料庫，以更有效監察項目進度及承建商表現。被問到日後平台技術會否涵蓋或應用至其他機構如房協等，他說若業界或其他政府部門有興趣，亦會積極分享此新平台。

有份主理項目的房署高級結構工程師姚勳雄分享，「智築目」涵蓋安全智慧工地，並已在業旺路項目實際操作，包括應用智能安全帽，當工人進入危險區域，頭盔便會發出響鬧警示，同時管理人員可隨時利用電腦，透過「智築目」監察公營房屋項目的資訊，加強管理。

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