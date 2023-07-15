調查：院舍外勞護理員繳最多5萬「勞務費」

中心於今年5月至6月訪問103名通過勞工處「補充勞工計劃」到本港安老院舍工作的外勞護理員。中心社工梁潔卿說，所有受訪者經內地勞務公司轉介來港工作要繳交勞務費，兩年合約的勞務費中位數為1.8萬元；超過87.3%受訪者需借貸方能繳付勞務費。

外勞護理員梁女士說，2012年經朋友介紹來港工作，當時代辦手續的勞務公司要求先支付1.9萬元勞務費，她需東拼西湊相關費用，之後還要每年支付逾萬元勞務費，以換取在港工作合約。

社工倡准免經內地勞務公司輸入

梁潔卿表示，內地的勞務公司收取費用不一，部分看準內地勞工因為香港薪金較理想，而外勞需經勞務公司才能來港工作，乘機任意提高勞務費。她期望之後的「院舍輸入護理員特別計劃」可增加指定14間勞務公司的勞務費透明度，又建議當局容許僱主自行聘用外勞。

逾一成遭剝削 月入9000

勞處：不時巡查 投訴保密

調查亦發現逾一成受訪者的薪酬遭僱主嚴重剝削，收入僅得9000元。勞工處回覆查詢稱，高度重視保障外勞權益，不時巡查，並在不受到第三者（包括僱主）影響的情况下獨立會見外勞，確保他們可向勞工督察表達意見或投訴，所有投訴均會保密處理。