搬廠冀無縫銜接 喵坊：會打包積存絕不停收

綠在堅城半年收5噸全港最多

葉文琪昨在港台節目《千禧年代》透露，喵坊9月可正式進駐新廠房，與新業主已簽9年租約，認為對機構長遠規劃有利。他說，新廠房較大，故租金相應變貴，資源會更緊絀，但由於空間增加，喵坊同時有機會開拓新回收服務，處理較少人處理的廢料，另會有環保再造影印紙等新再造產品推出。政府預期環保園的大型現代化紙漿生產設施於2025年投入運作，被問到會否造成競爭壓力，葉稱歡迎任何人參與回收，不介意競爭，最好百花齊放，各方可合作互補。

新廠9年租約 利長遠規劃

喵坊元朗廠房去年不獲科技園續租，環保署今年3月曾為回收紙包飲品服務招標，上月底喵坊公布在本港覓得用地重置廠房後，環保署前日公布取消招標。葉表示，喵坊現時除了回收在「綠在區區」收集到的紙包飲品盒，近日亦推出「喵巴士」主動到學校、屋苑等地方回收，相關機構自行設置回收箱，喵坊再到場收集。他說雙方雖未簽署合約，但回收工作一直順利，回收量亦有增長。