押後明年4月推 稱近期才悉業界人手問題 謝展寰：垃圾徵費不會再延

議員質疑有否充分諮詢業界

謝：前期多集中技術細節

選委界陳紹雄則關注實施後的執法工作，質疑立法會剛通過亂拋垃圾定額罰款調高至3000元，但垃圾徵費政策下，無用指定垃圾袋棄置垃圾定額罰款卻是1500元，質疑若有市民用非指定膠袋在街上扔垃圾，執法時會否引起尷尬。謝展寰回應稱，市民若在屋邨垃圾回收點沒用指定膠袋棄置廢物，會被罰款1500元，如胡亂在街頭、後巷等棄置廢物，則不論有否用指定膠袋均被視為亂拋垃圾，會被罰款3000元，認為目前執法界線清晰。

適應期或倍增至一年

議員質疑政府決心

另政府早前亦稱，實施初期會視乎市民習慣，考慮將原定6個月適應期延長至一年，適應期內會向公屋、三無大廈及鄉郊村屋共約105萬個住戶，每月每戶免費派發20個容量15公升指定垃圾袋。陳紹雄問政府如延長適應期，會否令市民覺得當局沒信心可改變市民習慣。環保署長徐浩光稱，當局認為半年適應期已足夠，也不願延長，惟局方巡查三無大廈執法，接觸年長居民有一定困難，未來會利用「綠展隊」及關愛隊加強宣傳和接觸市民，最終須否延長視乎社會反應而定。

徐又稱，會探討在公共運輸交匯處、康文署場地、街市、公屋、地鐵站設立指定垃圾袋自動售賣機；目前已有2000間店舖和11個網上平台表示有興趣銷售指定垃圾袋，局方亦會要求物管公司售賣，形容計劃中的銷售網絡對市民已很方便。

廢物量作KPI 風險為本執法

謝展寰又說，推行垃圾徵費時會密切監察廢物量，作為量度政策是否有效的績效指標（KPI），局方會以風險為本執法，多宣傳教育，培養市民減廢習慣。