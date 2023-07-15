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港聞

港聞二

指罵火人案8．29重新裁決 辯方：或兩邊都錯 官：說話令摩擦更激

【明報專訊】2019年11月11日馬鞍山一名男子遭人淋易燃液後點火焚身，一對夫婦被指在場以粗言指罵男子，被控一項「在公眾地方內擾亂秩序行為」，被裁定無罪；律政司不服裁決，以案件呈述方式上訴得直，發還原審裁判官重新考慮裁決。案件昨在東區裁判法院續審，辯方指事主事發前曾用髒言指罵在場人士逾10分鐘，眾人情緒高漲，兩名被告的說話只是回應事主，不能排除「兩邊都有錯」。裁判官聽畢陳辭後將裁決押後至8月29日。

女被告陳海雲（33歲）及男被告鄺耀文（39歲）被控於2019年11月11日，在馬鞍山公園連接馬鞍山廣場的行人天橋喧嘩及作出擾亂秩序行為，意圖激使他人破壞社會安寧或相當可能導致社會安寧被破壞。

稱控罪重點「相當可能」損安寧

辯方：事主先指罵被告僅回應

辯方邀請法庭考慮兩名被告說話的挑釁程度，指事主X與途人爭執時只有言語對罵、無動手，而當時圍觀者大部分為街坊，僅駐足觀看；辯方明白不能排除所有可能性，但強調控罪重點為「相當可能」導致破壞社會安寧。辯方又稱，X向眾人指罵逾10分鐘，陳才加入作出被指「喧嘩」的行為，即說「返大灣區啦」，鄺則說「你走啦，你走啦，中國人，中國人，走喇，X你老母」，認為不能排除雙方都有責任，「係邊個挑釁邊個？」

官：唔係講緊最後一滴油邊個唧

原審裁判官林希維同意「火上加油」不限於一方的責任，惟質疑兩名被告在本身熾熱的氣氛下「再加啲嘢」造成累積效應，令摩擦更激烈，「唔係講緊最後一滴油邊個唧落去」。辯方重申應視乎說話針對何人，案發地點非示威熱點，二人僅回應X的叫嚷，無提及使用武力或鼓吹動武，無加劇暴力事件發生的可能。控方依賴書面陳辭，未有補充。

【案件編號：ESCC 2586/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕東區裁判法院 在公眾地方作出擾亂秩序行為 馬鞍山 反修例事件

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