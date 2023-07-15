稱逗留不足27秒 王宗堯：入會議廳為將充電器交記者

被告王宗堯（案發時40歲）否認一項暴動罪，與同案5名被告一同受審。他昨日供稱，2019年7月1日他參與獲警方發出不反對通知書的遊行，晚上7時許與友人結束遊行後，從其演員通訊群組中看見有人轉載信息指有記者需要插座式充電器。

遊行後通訊群組聞需求

駕車過海購買送往立會

王與友人認為對方急需器材，上網搜尋後見葵涌一間店舖有售，遂從港島駕車前往。辯方呈上王支付過海隧道的帳單、王向當時女友經WhatsApp傳送購物的照片作佐證。王認為該記者應正在金鐘採訪，惟見示威者正衝擊立法會，故將送達充電器一事作罷。

王與友人返回港島後消閒至晚上近11時，再次收到有關記者需要充電器的信息，遂前往立法會大樓。王憶述當時大樓內昏暗，他循光源行入會議廳後，將充電器交予一名身穿反光背心、掛有記者證的人士，即轉身離開。辯方從新聞片段中指出該名接受充電器的人。

控方：記者不具名未提所在地

王：倘途中遇上亦會交出

控方質疑該段信息無紀錄，呈堂照片亦沒附帶王與女友的WhatsApp對話紀錄，且照片顯示時間可任意修改。王同意控方說法，同時稱他沒修改紀錄。控方又指，該段信息中記者不具名、無表明身處何方，質疑王到會議廳找記者如「深入虎穴」。王稱當晚觀看新聞片段，見有記者身處立法會，故二話不說就入內，倘途中遇上記者，他亦會即場交給對方。

控方翻出王的社交媒體帖文為例，問他發布一幅顯示為「穿黑衣人士與穿裝備示威者手牽手」圖畫的原因，王稱圖畫意指不認同示威者行為，但亦希望「和理非」者不要向對方太過指摘。王又稱他支持和平發聲，並否認作為公眾人物自知被傳媒拍攝能鼓勵他人犯罪。審訊下周一續。

【案件編號：DCCC 606至610/20等】

（反修例風暴）