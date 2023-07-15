明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

社工註冊局紀委會已換屆 半年未刊憲成員未明

【明報專訊】本報年初報道，「陣地社工」陳虹秀因「官司纏身」，勞福局不點名要求社工註冊局「重新考慮」她出任「紀律委員會備選委員小組」成員的提名。事隔半年，本報發現註冊局已委任新一屆小組成員，並已舉行簡介會，惟註冊局未有在官網更新名單，勞福局亦未刊憲。社工註冊局主席伍銳明昨稱，已於去年12月按《社會工作者註冊條例》委任成員，相關做法不構成「偷步」，並會適時在網站上載現屆小組成員名單供參閱。

被問陳狀况 主席拒評

翻查社工註冊局官網，局方今年4月在第51期通訊提到，已於去年底委任新一屆小組成員，任期由今年1月16日至2026年1月15日，並於3月9日舉行簡介會，講解紀律研訊程序。伍銳明昨指，至今仍按法例賦予的權力處理各宗投訴個案，包括委任紀律委員會召開紀律聆訊，當中無個案因刊憲一事受阻延。

涉2019年反修例暴動案的陳虹秀早前獲裁表證不成立，上訴庭昨日裁定律政司就其中4人上訴得直，案件發還重審。被問及陳的委任將如何處理，伍銳明稱不評論個別成員情况，又指會適時檢視小組提名安排，有需要時討論修訂。

勞福局：

早前促先處理人選「關注」

社工註冊局中負責處理註冊社工違紀行為的「紀律委員會備選委員小組」成員，任期在今年初屆滿，新一屆成員原定1月中上任，惟政府至今仍未有公布名單。勞福局發言人昨日重申，早前已要求註冊局在作出刊憲安排前，先認真處理及回應部分註冊局成員就提名人選所提出的強烈關注。

（反修例風暴）

相關字詞﹕勞工及福利局 反修例事件 社工註冊局

上 / 下一篇新聞

石鼓洲英泥船工遭製冰機夾斃 職安修例後首宗海事奪命 最高罰5萬議員批無阻嚇
石鼓洲英泥船工遭製冰機夾斃 職安修例後首宗海事奪命 最高罰5萬議員批無阻嚇
西貢續見鯨蹤 漁署籲勿出海追迹
西貢續見鯨蹤 漁署籲勿出海追迹
今年首打風 料周一最近港
今年首打風 料周一最近港
律政司得直 陳虹秀脫暴動罪重審 上訴庭：原審犯錯 控方對留港4人證據絕不薄弱
律政司得直 陳虹秀脫暴動罪重審 上訴庭：原審犯錯 控方對留港4人證據絕不薄弱
9人離港被撤上訴 官：程序遺漏 律政司長負一定責任
9人離港被撤上訴 官：程序遺漏 律政司長負一定責任
稱逗留不足27秒 王宗堯：入會議廳為將充電器交記者
稱逗留不足27秒 王宗堯：入會議廳為將充電器交記者
指罵火人案8．29重新裁決 辯方：或兩邊都錯 官：說話令摩擦更激
指罵火人案8．29重新裁決 辯方：或兩邊都錯 官：說話令摩擦更激
鄭雁雄：中聯辦續聯絡為主 寄語議員下苦功監督政府 「過猶不及 不及也是過」
鄭雁雄：中聯辦續聯絡為主 寄語議員下苦功監督政府 「過猶不及 不及也是過」
扯下國旗區旗 男子囚18日
扯下國旗區旗 男子囚18日
虐4幼兒 童樂居職員囚1年
虐4幼兒 童樂居職員囚1年
買名表金器轉售復購虛幣 警搗億元洗錢集團
買名表金器轉售復購虛幣 警搗億元洗錢集團
爭產訛稱男友無子女 已故船商女友發假誓罪成
爭產訛稱男友無子女 已故船商女友發假誓罪成
上半年1300萬客 旅團未同步復蘇 旅議會對下半年增長樂觀 料仍較多自由行
上半年1300萬客 旅團未同步復蘇 旅議會對下半年增長樂觀 料仍較多自由行
居屋按揭保證期 G19議員倡增至60年
居屋按揭保證期 G19議員倡增至60年
慢病共治詳情9月公布 醫生每次診費連獎金共430元 李夏茵稱夠吸引
慢病共治詳情9月公布 醫生每次診費連獎金共430元 李夏茵稱夠吸引
盧寵茂：加強執法控煙 研准藉CCTV市民拍片佐證
盧寵茂：加強執法控煙 研准藉CCTV市民拍片佐證
稱司機卡讀取一成失敗 運署：3車場助檢查
稱司機卡讀取一成失敗 運署：3車場助檢查
押後明年4月推 稱近期才悉業界人手問題 謝展寰：垃圾徵費不會再延
押後明年4月推 稱近期才悉業界人手問題 謝展寰：垃圾徵費不會再延
搬廠冀無縫銜接 喵坊：會打包積存絕不停收
搬廠冀無縫銜接 喵坊：會打包積存絕不停收
調查：院舍外勞護理員繳最多5萬「勞務費」
調查：院舍外勞護理員繳最多5萬「勞務費」
房會「智築目」管理地盤 提升效率增施工安全
房會「智築目」管理地盤 提升效率增施工安全
七旬的士司機車內猝死
七旬的士司機車內猝死
【Emily】法國慶酒會 林定國搶閘祝酒 3前特首前後腳赴會
【Emily】法國慶酒會 林定國搶閘祝酒 3前特首前後腳赴會
【Emily】表揚工程項目 港3署獲英國Martin Barnes大獎
【Emily】表揚工程項目 港3署獲英國Martin Barnes大獎
【Emily】邵家臻探戴耀廷監 憶監獄酷熱日子
【Emily】邵家臻探戴耀廷監 憶監獄酷熱日子
【Emily】推廣「綠新活」 消委會書展攤 做任務贏綠禮
【Emily】推廣「綠新活」 消委會書展攤 做任務贏綠禮
【Emily】迪士尼百周年 海港城LCX打卡玩遊戲
【Emily】迪士尼百周年 海港城LCX打卡玩遊戲