社工註冊局紀委會已換屆 半年未刊憲成員未明

被問陳狀况 主席拒評

翻查社工註冊局官網，局方今年4月在第51期通訊提到，已於去年底委任新一屆小組成員，任期由今年1月16日至2026年1月15日，並於3月9日舉行簡介會，講解紀律研訊程序。伍銳明昨指，至今仍按法例賦予的權力處理各宗投訴個案，包括委任紀律委員會召開紀律聆訊，當中無個案因刊憲一事受阻延。

涉2019年反修例暴動案的陳虹秀早前獲裁表證不成立，上訴庭昨日裁定律政司就其中4人上訴得直，案件發還重審。被問及陳的委任將如何處理，伍銳明稱不評論個別成員情况，又指會適時檢視小組提名安排，有需要時討論修訂。

勞福局：

早前促先處理人選「關注」

社工註冊局中負責處理註冊社工違紀行為的「紀律委員會備選委員小組」成員，任期在今年初屆滿，新一屆成員原定1月中上任，惟政府至今仍未有公布名單。勞福局發言人昨日重申，早前已要求註冊局在作出刊憲安排前，先認真處理及回應部分註冊局成員就提名人選所提出的強烈關注。

（反修例風暴）