9人離港被撤上訴 官：程序遺漏 律政司長負一定責任

判辭透露，8．31灣仔暴動案於2020年10月31日裁決，律政司長11月9日申請上訴。翌年10月20日，原審辯方向警方表示，將代表該案的4名答辯人余德穎、簡家康、莫嘉睛、梁雁彬出席提訊，惟入境處當日通知警方簡於2021年1月28日離港，餘下3人在裁決後3日、即2020年11月3日已離境。

指司長未依例申令

現行法律執行或有困難

至於國慶灣仔串謀暴動案，5名被告於2021年2月19日被判無罪，同月26日律政司長申請上訴。同年10月15日，入境處通知警方答辯人胡凱富、陳子斌、李盈莉已於2月28日離境，張浩輝、蘇美莉於同年10月12日離港。原審法官沈小民同年11月簽署兩宗案件呈述，文件陸續在年底送出，其間原審辯方表示不代表答辯人。

判辭引述《區域法院條例》指出，律政司長就定罪上訴，須在7日內申請案件呈述，高院可命令將答辯人帶上法庭把他收押或保釋，上訴方要書面通知答辯人。上訴庭指出，司長未有按照條例申請命令，答辯人可以離港，並未能送達文件，司長需要負上一定責任；現行法律並不清晰，執行或有困難，行政機關有必要考慮制訂相關法院規則。

律政司回覆查詢稱正詳細研究上訴庭裁決，再考慮是否需要作適當跟進。

（反修例風暴）