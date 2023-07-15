律政司得直 陳虹秀脫暴動罪重審 上訴庭：原審犯錯 控方對留港4人證據絕不薄弱

【明報專訊】涉2019年反修例暴動案的「陣地社工」成員陳虹秀被裁定表證不成立，當庭釋放，她與另外12名暴動罪脫的被告，其後被律政司以案件呈述方式提出上訴。上訴庭昨日開庭宣布，律政司就出席聆訊的4人上訴得直，下令撤銷無罪裁決，發還區院重審；其餘已離港的9人獲撤銷上訴（見另稿）。高院首席法官潘兆初在判辭批評，原審法官在法律上犯錯，「有悖常理」，未有充分考慮答辯人的行為，裁定陳表證不成立是「言之尚早」。
稱留港「預咗」
陳嘆礙青年人生規劃
陳虹秀昨日到庭聞判後表示，她決定留港「預咗」有可能被收取旅遊證件、案件重審，只是沒想過時間如此漫長，上訴拖延多時，她自言「年紀大就無所謂」，但對年輕人非常不理想，重審影響他們人生規劃，陳又說「講笑咁講，如果當時大家罪成咗，其實可能都差唔多出返嚟」。
涉兩案13人 原審官沈小民
兩宗案件為2019年8．31灣仔暴動案及十一國慶灣仔串謀暴動案，原審均是已離任的區院法官沈小民。上訴由高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及彭寶琴審理，是首宗律政司就暴動罪脫裁決上訴的案件，共涉13名答辯人，出席聆訊的只有8．31案的賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜及陳虹秀4人；其餘9人已離港，遭法庭發出拘捕令。
上訴庭在判辭指出，沈官於8．31案裁定陳虹秀毋須答辯是法律上犯錯，有悖常理。陳曾在手持鐵通者附近以擴音器稱「唔好開槍」，逗留至少40分鐘，沈官認為陳的發言不屬威嚇，只聚焦陳的行為有否破壞安寧，沒處理她是否藉身處現場從而鼓勵暴動者及一同犯案。陳作供前無證據顯示其想法，但沈官裁定她明顯提醒警方不要濫暴，錯誤行使酌情權終止審訊。
官：延4年或致不安 重審非不公
同案7人暴動罪脫，沈官裁決曾稱，案件缺乏證據指控答辯人作出實質行為；上訴庭反駁，控方仍可證明他們「利便」暴動者，沈官分析毫無根據，難以令人信服。對於沈官裁決稱不排除有人希望見證「難得的歷史時刻」，上訴庭批評其形容暴動的說法完全不恰當，是憑空臆測。上訴庭提及，控方對留港4人的證據絕不薄弱，控罪嚴重，4年的延誤或令他們心理不安，但案件發還另一法官重審不會造成不公，辯方可依賴片段提問。上訴庭並擱置陳獲得訟費的命令。
兩人協議暴動並意識他人參與
足構成串謀
至於涉及5人串謀暴動案的上訴，則爭議若有兩人被控串謀暴動或串謀非法集結罪，協議內容是否需要包括多一人，以符合暴動或非法集結元素；上訴庭裁定，兩人協議發起暴動等並意識到他人參與，毋須證明第三者便足以構成串謀暴動等罪。上訴庭認為，原審忽略涉案單位有汽油彈原材料，事實裁斷明顯錯誤，沈官不恰當採取極其狹隘思路，沒掌握案件全貌，分析證據流於偏頗和片面；通訊紀錄可見答辯人互相認識，沈官錯誤裁定「共謀者原則」並不適用，最終裁定律政司就兩案上訴得直。
【案件編號：CACC 277、278/21】