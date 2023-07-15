今年首打風 料周一最近港

氣流影響 料今市區最高36℃

昨晚11時，該熱帶低氣壓集結在東沙之東南約400公里，預料緩慢移動，橫過南海北部，並逐漸增強。受其外圍下沉氣流影響，華南沿岸今日仍然極端酷熱，天文台預測市區最高氣溫達36℃。

熱帶氣旋路徑資訊截至昨晚8時資料顯示，該熱帶低氣壓位於呂宋以西，料周日晚進入本港400公里範圍、中心附近最高持續風速將提升至每小時105公里，增強成為強烈熱帶風暴；至周一晚中心附近最高持續風速進一步達每小時120公里，成為颱風。

天文台預測周日及一廣東沿岸天氣逐漸轉壞，風勢亦逐漸增強，海有大浪及湧浪，呼籲市民留意最新天氣消息。

據天文台今年3月初展望，料全年將有4至7個進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋，屬接近正常。香港氣象學會發言人梁榮武昨回覆本報查詢稱，由於今年屬厄爾尼諾年，風季不會太早開始，現時情况符合預期，而颱風數量亦不會因厄爾尼諾現象而特別多。