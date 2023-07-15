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今年首打風 料周一最近港

【明報專訊】位於呂宋以西海域的熱帶低氣壓逐漸靠近本港，天文台料未來兩三日風勢增強，昨晚預測今早6時前考慮發出今年首個1號戒備信號。天文台預測該熱帶低氣壓今晚或發展成熱帶風暴，明日增強為強烈熱帶風暴，並進入本港400公里範圍內，按照預測途徑會在周一早上最接近本港。截至昨晚10時，天文台預測該熱帶低氣壓未來兩三日逐漸增強，大致移向廣東西部至海南島一帶，至於會否發出更高熱帶氣旋警告信號，則視乎該熱帶氣旋與珠江口的距離及會否顯著增強。

氣流影響 料今市區最高36℃

昨晚11時，該熱帶低氣壓集結在東沙之東南約400公里，預料緩慢移動，橫過南海北部，並逐漸增強。受其外圍下沉氣流影響，華南沿岸今日仍然極端酷熱，天文台預測市區最高氣溫達36℃。

熱帶氣旋路徑資訊截至昨晚8時資料顯示，該熱帶低氣壓位於呂宋以西，料周日晚進入本港400公里範圍、中心附近最高持續風速將提升至每小時105公里，增強成為強烈熱帶風暴；至周一晚中心附近最高持續風速進一步達每小時120公里，成為颱風。

天文台預測周日及一廣東沿岸天氣逐漸轉壞，風勢亦逐漸增強，海有大浪及湧浪，呼籲市民留意最新天氣消息。

據天文台今年3月初展望，料全年將有4至7個進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋，屬接近正常。香港氣象學會發言人梁榮武昨回覆本報查詢稱，由於今年屬厄爾尼諾年，風季不會太早開始，現時情况符合預期，而颱風數量亦不會因厄爾尼諾現象而特別多。

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