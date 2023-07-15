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西貢續見鯨蹤 漁署籲勿出海追迹

【明報專訊】前日西貢牛尾海、糧船灣海及南風灣一帶出現鯨魚蹤迹，警方昨亦在糧船灣再見到鯨魚。昨有市民出海欲一睹鯨魚風采，水警、海事處及漁護署的船在西貢海域巡邏，呼籲與鯨魚保持距離。海洋公園總館長形容前日出現的鯨魚正在「自由舒暢地游水」，牠既然在港能覓食，代表牠能接受香港的水質。

漁護署稱，昨早到糧船灣海一帶巡視，沒發現鯨魚，下午知悉警方在糧船灣海發現鯨魚，會繼續聯同海洋公園保育基金及相關部門繼續監察鯨魚出沒。該署呼籲市民切勿乘船出海追尋鯨魚，以減少可能構成的人為滋擾。

發現者遊艇會教練：為學生上寶貴一課

白沙灣遊艇會教練Lily及Sam前日目睹鯨魚出水，他們稱當日5名教練及9名學員正出海進行夏季奇趣訓練營課程，下午約2時半準備回程時，Sam首先瞄見一個在遠處的巨大黑色三角形浮出水面，遂叫其他人一起望過去，初時懷疑是否一個導航標記或充氣物，但很快便意識到是鯨魚。教練立即關掉船的引擎，Lily用手機拍下影片。他們在糧船灣海觀賞鯨約45分鐘至1小時，其間鯨魚從不同地方冒出水面進食約15至20次，每次上水約10至15秒，每次他們都是先聽到鯨魚的呼吸噴水聲再見到鯨魚露出頭部。Sam最驚喜的是見到鯨魚進食時即有海鳥從牠嘴中「偷」魚。

Lily和Sam稱，見到鯨魚除了興奮，亦為前日一同出海學習可持續發展及保育海洋的學生上了寶貴一課。本報記者昨早與兩人乘船到糧船灣海一帶，未再發現鯨蹤。Lily稱不會失望，前日新聞報道一出，相信很多市民會追鯨，對鯨造成一定影響，最重要牠開心健康生活。

海園總館長：布氏鯨亞熱帶生活 來港正常

昨日乘船出海觀鯨市民不算多，昨早有一輛載有約20人的帆船、零星釣魚及划獨木舟的市民在糧船灣海面一帶。經營來往白沙灣碼頭及三星灣街渡服務的負責人稱，昨早有數名市民到場查詢有沒有出海觀鯨的船，他擔心若客人花費逾兩千元包船但最終「食白果」，鼓勵客人乘坐30元的街渡服務到三星灣碰運氣。

香港海洋公園保育基金連同漁護署昨早約9時半到西貢乘船出海，未發現鯨魚。香港海洋公園總館長黃永康估計該條鯨魚為布氏鯨，身約長7米。黃說，布氏鯨一般生活在熱帶及亞熱帶水域，以群游沙甸魚、鮫魚或魷魚等為食物，會在近岸位置單獨出現，前日見到牠在香港海域進食屬正常。黃呼籲市民盡量與鯨魚保持距離，因為鯨豚對環境及聲音十分敏感，市民應避免騷擾鯨魚。

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