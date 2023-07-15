石鼓洲英泥船工遭製冰機夾斃 職安修例後首宗海事奪命 最高罰5萬議員批無阻嚇

檢查機器時出事 環保署海事處跟進

環保署昨稱，已即時派員了解事件，正透過承辦商聯絡死者家屬以表示慰問及提供適切協助，承辦商將向死者家屬提供緊急恩恤金。環保署已要求承辦商配合海事處調查，並責成承辦商提交報告，讓署方跟進調查。海事處稱，正調查及跟進事件。

據了解，死者為30歲地盤管工陳明輝，未婚，與父母同住，受僱於中國混凝土有限公司，事發正檢查涉事製冰機。昨早約9時50分，同事發現陳男上半身被困製冰機，下半身則躺於製冰機外昏迷，隨即報警。消防到場將陳男救出，當場證實不治。事主遺體昨晚7時許運抵香港仔水警基地，隨後由黑箱車舁送至西環域多利公眾殮房，數名親友到場認屍，其中一名女親友激動落淚，其後眾人不發一言離開。本報昨向中國混凝土公司查詢，截稿前未有回應。

在大型建築公司任職高級項目經理的梁先生指出，英泥在澆置變成混凝土的過程中會發熱，需加入冰塊冷卻，凝固後才不會出現裂痕，而冷卻過程不能預先在水泥廠完成，船上配備製冰機相信是為可即場製造冰塊，在工地現場進行相關步驟。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，工人檢查機器時有可能未有切斷電源，或有其他工人不知情下啟動機器，提醒工人檢查機器時要切斷電源。

會否檢討罰則 海事處：一般先據海事例跟進

經修訂的《職業安全及健康條例》今年4月28日刊憲，工業意外嚴重情况最高可罰1000萬元及監禁兩年，然而海事工業意外的罰則並不在涵蓋範圍，最高罰則罰款5萬元及監禁一年。勞工界立法會議員勞聯周小松認為，現時海上工傷罰則不理想，完全沒有阻嚇，無論海上、陸上工人面對的處境及危險相似，政府應與時俱進，即時更新規管海上工程的條例及罰則，提高船東及負責人警覺。被問及會否檢討罰則，海事處稱，一般會先根據相關海事法例跟進調查，如發現涉及其他非海事法例，會知會相關部門跟進。

翻查資料，涉事地盤正興建綜合廢物管理設施第一期（I．PARK1），為環保署首座處理都市固體廢物的轉廢為能設施，署方稱落成後可處理每日3000公噸都市固體廢物，並輸出4.8億度電供10萬戶使用，預計2025年落成。死者受僱的中國混凝土有限公司，其油塘廠房去年10月有工人遭田螺車撞斃；2020年該廠房一名工人清洗壓濾機時從平台墮下4米不治。

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