稱司機卡讀取一成失敗 運署：3車場助檢查

的士業盼紅隧延推 羅淑佩：會助適應

羅淑佩昨稱，署方今起會在3個政府停車場提供免費檢查服務，工作人員會用儀器測試司機卡及卡座是否運作正常，如未能運作，會協助更正安裝位置或免費更換。紅隧將於本月23日推「易通行」，對於的士業界要求延期，羅稱署方會助業界適應，不會因少許挫折暫緩推行。對於的士司機專用App，羅強調署方重視保障私隱，設計將不容許任何人均可憑車牌查閱的士過隧道紀錄。

根據運輸署昨向的士業所發信件，業界昨起可於易通行網頁或App預約到3個停車場檢查，服務朝十晚九開放，青衣運輸署車輛檢驗綜合大樓則於下周一起朝十晚六提供服務，車主及車行可以電郵或傳真向運輸署報名。

「12%仍不理想」 業界促改善準確度

香港的士小巴商總會理事長周國強稱將檢視其車行旗下司機卡讀取成功率較低的士，提醒司機可前往檢查。不過，他擔心檢查時人員近距離以儀器測試，情况與車輛經過龍門架時由距離車頂上方十多米的機器偵測不同，所謂檢查可能意義不大，的士過隧道或仍讀取失敗。

周又認為12%讀取失敗率仍不理想，敦促署方繼續改善偵測準確度。至於的士專用App，他指周三會上業界提出程式應容許用戶分時段檢視交易紀錄，且更詳細顯示過隧道具體時間，盼該App推出後可減輕車行「對數」工作量。