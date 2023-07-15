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港聞二

稱司機卡讀取一成失敗 運署：3車場助檢查

【明報專訊】不停車繳費服務「易通行」推行逾兩個月，的士業界早前表示單日讀取「司機卡」失敗率最高可近兩成，運輸署長羅淑佩昨稱，署方抽樣研究其中一日數據、檢視數千輛車發現，司機卡讀取失敗率最嚴重僅約10%至12%，並非業界所指兩成，失敗原因包括司機卡與車輛貼太近、安裝位置有誤，甚至未插卡等。署方今起會在葵芳、荃灣及上環林士街3個政府停車場，提供預約安排檢查及測試「司機卡」服務。至於署方早前稱正研發專供的士司機自行補交費用的應用程式（App），羅指周三與業界見面後正因應意見改良，盼下周一（17日）上架。

的士業盼紅隧延推 羅淑佩：會助適應

羅淑佩昨稱，署方今起會在3個政府停車場提供免費檢查服務，工作人員會用儀器測試司機卡及卡座是否運作正常，如未能運作，會協助更正安裝位置或免費更換。紅隧將於本月23日推「易通行」，對於的士業界要求延期，羅稱署方會助業界適應，不會因少許挫折暫緩推行。對於的士司機專用App，羅強調署方重視保障私隱，設計將不容許任何人均可憑車牌查閱的士過隧道紀錄。

根據運輸署昨向的士業所發信件，業界昨起可於易通行網頁或App預約到3個停車場檢查，服務朝十晚九開放，青衣運輸署車輛檢驗綜合大樓則於下周一起朝十晚六提供服務，車主及車行可以電郵或傳真向運輸署報名。

「12%仍不理想」 業界促改善準確度

香港的士小巴商總會理事長周國強稱將檢視其車行旗下司機卡讀取成功率較低的士，提醒司機可前往檢查。不過，他擔心檢查時人員近距離以儀器測試，情况與車輛經過龍門架時由距離車頂上方十多米的機器偵測不同，所謂檢查可能意義不大，的士過隧道或仍讀取失敗。

周又認為12%讀取失敗率仍不理想，敦促署方繼續改善偵測準確度。至於的士專用App，他指周三會上業界提出程式應容許用戶分時段檢視交易紀錄，且更詳細顯示過隧道具體時間，盼該App推出後可減輕車行「對數」工作量。

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