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慢病共治詳情9月公布 醫生每次診費連獎金共430元 李夏茵稱夠吸引

【明報專訊】本屆政府原定今年第二至第三季推出「慢性疾病共同治理計劃」（下稱「慢病共治」），隨後延至第四季推出，至今未正式公布計劃詳情。醫衛局副局長李夏茵昨日表示，9月將公布更多計劃詳情，又稱連同獎勵金額，參與醫生每次診症將收到約430元，認為有足夠吸引力。計劃下病人首次篩查付120元，有議員及病人組織關注或令基層卻步，李夏茵稱將考慮在公營醫療體系為相關市民提供經濟補貼。

明年首季市民可直接在醫生診所配對

李夏茵昨在立法會衛生事務委員會會議表示，政府將在9月公布更多慢病共治的詳情。至於港府日前在立法會文件表示，合資格的地區康健中心會員日後可經中心或私家診所登記報名篩查，李補充，明年第一季開始，市民可直接在醫生診所做醫生配對和篩查。

議員指基層或卻步 李：擬公營層面補貼

另外，本報日前引述曾參與政府會議的醫生組織稱，連同政府資助金額及市民需付診金，醫生實收金額約312元，有工會認為資助額不吸引，憂削弱業界參與意欲；局方隨後交代計劃設有達標獎勵機制。李夏茵昨日補充，連同每季資助藥費、醫患伙伴達標的15%獎勵金額，醫生每次診症將收到約430元，對醫生有足夠吸引力。

倘醫生跟從政府建議收費，參與計劃的市民篩查或覆診時需付120至150元。民建聯選委界議員葛珮帆稱，部分基層家庭對計劃收費仍感卻步，關注政府有否計劃豁免領取綜援等人士收費。社協、香港老人權益聯盟等亦促請為參加篩查的基層提供費用豁免機制。李夏茵回應稱，計劃採用共同付費模式的原意是希望市民為自己健康負責，她稱將考慮在醫管局普通科門診等公營醫療體系層面，為經濟不優厚者提供經濟補貼。

牙醫實習 盧寵茂：倘豁免牙科生要等6年

另外，政府目標今年內修訂《牙醫註冊條例》，其中建議本地牙科畢業生及非本地培訓牙醫實習一年後才能正式註冊。醫衛局昨日表示，實習安排不在今年推出，故不適用於2023年畢業生。多名立法會議員關注現仍就讀牙科的同學會否受影響，認為實習安排將影響其人生規劃等。醫衛局長盧寵茂表示，牙管會認為方案有落實迫切性，以提升學生專業知識，「如果要豁免所有已經入學的同學，就要等接近6年」，直言對此感顧慮，又稱會聆聽學生意見。

牙醫學會會長王志偉向本報稱，政府希望盡快落實實習安排，另提醒安排背後需要不同人手、資源配合。

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