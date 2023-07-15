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港聞二

居屋按揭保證期 G19議員倡增至60年

【明報專訊】「白居二2020」自推出一直需求殷切，但近年成交宗數僅佔總數47%。由無政黨立法會議員組成的「G19」認為問題源於現時居屋「30年按揭還款保證期」，令高樓齡居屋難獲批按揭，倡放寬二手居屋按揭保證期至「60年減樓齡」，讓市民更易「上車」。選委界周文港推算，如11.7萬個「白居二」申請人或新居屋申請者中，約兩成獲60年按揭保證期，將釋放至少2.34萬個公屋單位，G19冀特首在新一份《施政報告》採納建議。

近九成居屋樓齡20+ 房署：積極考慮

房屋署昨回覆本報查詢稱，現時綠表和白表買家分別一般最高可獲銀行批出買價或估值95%和90%的貸款額，為控制房委會財務風險，現時向參與財務機構提供按揭貸款保證期最長為30年（「30年減樓齡」）。就樓齡較高單位，銀行會考慮申請者收入、財務狀况、還款能力、物業狀况等因素批出貸款。對於延長還款保證期的建議，署方表示會積極考慮放寬按揭貸款保證。

目前35.2萬居屋單位中，近九成樓齡20年或以上，銀行會因應按揭保證期縮短還款年期。G19憂大量居屋日漸老化，部分基層準買家因無法承擔高昂首期和供款金額，又或未能通過壓力測試，致居屋二手市場近冰封，減慢釋放公屋單位。按居屋按揭保證期放寬至60年計算，以500萬元樓價、九成按揭、3%利率為基準，20年樓齡居屋按揭保證期由10年增至40年，每月供款將由43,452元降低至21,340元，50萬元首期不變。

銀行界支持 免鎖死居屋公屋流轉

金融界陳振英稱，銀行界支持延長按揭保證期，本港長期未償還按揭貸款的拖欠比率僅0.04%至0.07%，過去12個月的銀行按揭貸款撇帳率更為0，如維持現有做法，大幅鎖死二手居屋及公屋流轉，只會令政府「覓地建屋負擔額」不斷上升。樓宇結構安全方面，建測規園界謝偉銓稱，目前建築技術日趨成熟，只要妥善維修和保養，即使是以傳統鋼筋混凝土建成的樓宇，壽命亦可達80年或更長。保險界陳健波表示，若「白居二」市場成交增加，相關交易印花稅亦會增加，有望促進銀行按揭業務增長。

被問到有多大信心建議被納入《施政報告》，G19稱僅五成，但相信可為政府構思完善置業階梯提供多一個想法。

相關字詞﹕60年減樓齡 30年按揭還款保證期 施政報告 按揭保證期 房屋署 白居二2020

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