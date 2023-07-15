上半年1300萬客 旅團未同步復蘇 旅議會對下半年增長樂觀 料仍較多自由行

據旅發局昨公布初步數字，本港上月有274.8萬人次旅客訪港，當中215.7萬為內地旅客，59.2萬來自澳門、台灣及海外（見表）。以總數計，今年上半年訪港旅客人數最高是4月的289.2萬人次，5及6月稍回落，仍高於3月時的245.3萬。至於非內地訪港旅客，上月有59.2萬人次，為今年人數最高月份。

內地客佔近八成如昔 團數疫前1/3

楊淑芬表示，本港上半年旅港旅客數字與預期「差不多」，來自內地的訪港旅客人次佔總數約八成，亦與以往旅客分佈情况相若，不過旅客增長未能直接帶動入境旅行團業務復蘇。

楊解釋，本港內地旅客來港數字現相當疫情前約六成，但旅行團數量僅及新冠疫情前三分之一，反映有更多內地旅客選擇自由行。楊表示，旅客旅行模式轉變為其中一個原因，另一因素是現時來往香港有不少直航航班未恢復、機位減少，價錢貴了，酒店價格亦升，旅行團價格與自由行差距減少，旅行團的吸引力下降。至於訪港旅客過去兩個月微跌，楊表示預期之內，因5月是內地考試月份，相信下月數字會回升。

料十一客量「好過五一」 下半年盛事多

楊淑芬展望，下半年整體訪港旅客數字「只會比上半年更加好」，對今年全年有3000萬旅客人次樂觀。她預料，下一個旅客高峰會是內地十一國慶假期，相信航班機位等會較5個月前理順，旅客來港數字應會「好過五一」。她又解釋，本港下半年有不少盛事舉行，香港在聖誕節及萬聖節等節日亦較周邊市場更有氣氛，相信有助帶動旅客來港；惟因活動以年輕人為主，相信有較多旅客會選擇自由行，團體旅遊未容樂觀。