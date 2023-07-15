爭產訛稱男友無子女 已故船商女友發假誓罪成

案件昨於暫代區域法院的荃灣法院裁決。控方案情稱，被告羅美堅（現65歲）2009年7月向澳洲法院存入一份誓章，稱阮喬坤無子女或兄弟姊妹，實情是阮有3名子女及兩名姊妹，被告事後獲澳洲法院批出遺產管理書。

文件曾談來往 勢判囚

本案重點為被告是否刻意虛假陳述。暫委法官溫紹明引述證供稱，阮喬坤兒子2008年12月和被告展開遺產管理的民事訴訟，被告翌年3月向本港法院存檔文件，談及與阮家子女的來往。溫官認為，被告指示法律團隊存入文件，代表她知悉阮家子女的存在；她不久向澳洲法院聲稱阮喬坤無兒無女，明顯旨在阮家子女不知情下處理遺產，裁定罪成。

控方透露，被告現為退休人士，早於2012年被警方拘捕，事後離港居住，2021年返港在機場再被捕。辯方求情稱，本案涉及家庭糾紛，被告已向阮家子女歸還所有資產，糾正過去錯誤。

【案件編號：DCCC678/22】