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港聞

港聞二

爭產訛稱男友無子女 已故船商女友發假誓罪成

【明報專訊】前特首董建華的世交、已故航運商人阮喬坤的同居女友羅美堅，曾以失實誓章申請成為阮喬坤於澳洲的遺產執行人，2011年與阮家子女爭產敗訴。事隔12年，她昨被裁定作出虛假陳述罪成，還押至下周五判刑。法官表示，羅美堅在誓章訛稱阮喬坤無兒無女，明顯想在阮家子女不知情下申辦遺產，犯案目的顯然而見，判監無可避免。

案件昨於暫代區域法院的荃灣法院裁決。控方案情稱，被告羅美堅（現65歲）2009年7月向澳洲法院存入一份誓章，稱阮喬坤無子女或兄弟姊妹，實情是阮有3名子女及兩名姊妹，被告事後獲澳洲法院批出遺產管理書。

文件曾談來往 勢判囚

本案重點為被告是否刻意虛假陳述。暫委法官溫紹明引述證供稱，阮喬坤兒子2008年12月和被告展開遺產管理的民事訴訟，被告翌年3月向本港法院存檔文件，談及與阮家子女的來往。溫官認為，被告指示法律團隊存入文件，代表她知悉阮家子女的存在；她不久向澳洲法院聲稱阮喬坤無兒無女，明顯旨在阮家子女不知情下處理遺產，裁定罪成。

控方透露，被告現為退休人士，早於2012年被警方拘捕，事後離港居住，2021年返港在機場再被捕。辯方求情稱，本案涉及家庭糾紛，被告已向阮家子女歸還所有資產，糾正過去錯誤。

【案件編號：DCCC678/22】

相關字詞﹕區域法院 作出虛假陳述罪 爭產風波

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